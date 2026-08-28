"Esquerda precisa se renovar no Brasil", afirma ex-presidente do PSB

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Ex-presidente nacional do PSB por 11 anos, o pernambucano Carlos Siqueira lançou recentemente o livro “O novo perfil eleitoral do Brasil – como vota o brasileiro”. Na obra, ele fala sobre as mudanças ocorridas nos últimos anos e como isso repercutiu em uma diminuição do espaço das esquerdas e o avanço do centro e da extrema-direita no país.

“Houve uma diminuição de espaço, estamos conscientes disso. Tanto que precisamos nos aliar às forças ao centro e às vezes até com a direita. A esquerda nunca foi majoritária no Brasil, mas há espaço para as forças políticas de esquerda. Mas na América do Sul, estamos cercados. Existem apenas Brasil e Uruguai, o resto todo é de direita, e alguns de extrema-direita”, lamentou Siqueira, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

“Há vários fatores pelos quais a direita e a extrema-direita ganharam espaço, sobretudo a partir de 2018 com a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). Ele politizou e ideologizou a política brasileira muito claramente, porque ele colocou valores extremamente conservadores, que estavam adormecidos em uma parcela da população, que encontrou eco naquele discurso conservador. Acredito que a esquerda brasileira tem muita possibilidade de continuar no poder, depende da reeleição do presidente Lula (PT). Mas a esquerda precisa se autorrenovar, porque o mundo mudou, as forças do trabalho mudaram em todo o sistema capitalista e precisamos nos atualizar”, analisou.

O ex-presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, defendeu uma mudança estrutural para o Brasil nos próximos quatro anos. "Não podemos ser apenas a força da defesa do status quo. A esquerda sempre foi a força de transformação. Hoje quem está propondo transformação é a extrema-direita. O Brasil é um país de desigualdades sociais imensas, e a esquerda tem um papel extraordinário para reduzir isso, mas precisa repensar vários de seus dogmas, não pode continuar sendo a esquerda dos anos 1960 e 1970. Estamos encerrando um ciclo com o presidente Lula, que já deu sua colaboração, mas também é preciso que surjam novas lideranças. O capitalismo se renova permanentemente, e a esquerda precisa se renovar. Mas precisamos realçar que as grandes conquistas no Brasil vieram do lado da esquerda. Mas hoje você não tem um governo de transformações”, disparou Siqueira.

“As tensões criadas hoje são de natureza política e ideológica, estão acontecendo no Brasil e no mundo, e demorarão ainda algum tempo para que sejam superadas. Penso que se o presidente Lula for reeleito, e esperamos que seja, nós possamos promover uma mudança de natureza mais estrutural. O Brasil precisa industrializar os produtos que exporta em grãos e minerais, refinar seu petróleo, os produtos desse grande movimento que é a agricultura brasileira, uma das maiores do mundo e que não traz ainda todos os seus resultados. E avançar na modernização da sua indústria nacional, hoje ainda pouco competitiva frente ao desenvolvimento tecnológico mundial. E precisamos nos preocupar em elevar o nível da educação brasileira, que é inferior a todos os países da América Latina. Se não elevarmos, não sairemos desse atraso. Estamos num país atrasado desse ponto de vista, precisamos pensar estrategicamente”, completou.

O ex-dirigente ressaltou a importância de se debruçar sobre a nova realidade brasileira, citando a obra que lançou recentemente, o livro “O novo perfil eleitoral do Brasil – como vota o brasileiro”. “A esquerda precisa passar por um processo de renovação, de estudo mais profundo sobre o eleitorado brasileiro, as aspirações, a realidade. E compreender melhor um setor do eleitorado brasileiro que é o setor evangélico, que estudamos em nossa pesquisa. É um setor que precisa ser compreendido, não apenas durante as eleições, mas entendendo o papel social que desenvolvem hoje as igrejas evangélicas ou protestantes, inclusive pela ausência do Estado. Tudo precisa ser estudado com muita profundidade. É uma das mudanças em que a esquerda deve se aprofundar. É um eleitor que vem das classes CDE, mais o público-alvo das políticas de esquerda”, concluiu Siqueira.

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