"Essa dicotomia é nefasta", critica Walber Agra

Advogado do PDT nacional e responsável pela ação que gerou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o paraibano Walber Agra diz ter certeza de que o liberal sairá condenado do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que deverá ser concluído nesta sexta-feira (12). No entanto, em entrevista ao podcast Direto de Brasília, condenou a dicotomia que tem contaminado a política e o Judiciário brasileiros, e disse que o ex-presidente não sairá preso, como desejam nomes da esquerda.

O STF concluirá o julgamento nesta sexta-feira, mas como avalia a virtual condenação do ex-presidente?

Não havia dúvidas de que ela viria. Agora, tem uma parte da esquerda que fica num sadismo, querendo apedrejar o ex-presidente. Essa dicotomia é nefasta. Porque quem não gosta da dicotomia vai fazer o quê? Eu não me enquadro nesses times, sou advogado, sou legalista. Bolsonaro vai ser condenado, a pena será alta; agora, dizer de quanto vai ser é exercício de futurologia.

Mas ele não sairá preso na sexta-feira, como muitos vinham dizendo...

Não é assim. O problema é que Bolsonaro tem 70 anos. Goste-se ou não, ele tem problemas graves de saúde. Pegar um homem daquele e botar num regime fechado, não pode. Deve ter o mesmo tratamento que o presidente Lula teve, de cela especial. Não vão colocá-lo na Papuda; quem diz isso é quem não conhece o processo. Não tenho dúvida de que, até pelos antecedentes dados ao ex-presidente Fernando Collor, Bolsonaro deve continuar na prisão domiciliar. Se não fizer isso, vai se criar um mártir.

O julgamento comprova a questão da tentativa de golpe?

As provas são contundentes. Quando discutimos a ação eleitoral, ainda em 2023, já se falava de uma tentativa golpista. Depois vieram os desdobramentos com a delação, e há todo um modus operandi anterior de descredibilizar as instituições brasileiras, falando que o Brasil está em estado ditatorial. Ora, é a primeira vez na história que um golpe não foi dado porque o Poder Judiciário funcionou a contento.

Então Bolsonaro liderou esse movimento?

Não há a menor dúvida. Você acha que um golpe de Estado é dado sem a conivência e a atividade ativa do Presidente da República? As provas são horripilantes. Então, essa assertiva de que estamos caminhando para uma ditadura, seja de toga ou sem toga, é falaciosa. A gente pode discutir se o Judiciário está passando de determinados limites, falam especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Mas é algo que não se mantém, porque as decisões dele foram aprovadas por ampla maioria, algumas até por unanimidade. Como é que você vai discutir que não houve golpe se até mesmo eles não negam os fatos?

O senhor atuou em duas ações em que Bolsonaro foi condenado e se tornou inelegível. O que muda agora?

Ele foi condenado pela reunião dos embaixadores e pelo 7 de Setembro. A primeira se tratou de um movimento em que ele chamou toda a imprensa e todo o alto escalão das embaixadas sediadas no Brasil e falou muito claro, numa tentativa de golpe, tentando legitimar-se, usando a rede pública de televisão para verbalizar contra as urnas eletrônicas. Ele tentou ali transformar o Brasil num pária internacional, o que veio a conseguir agora, com o tarifaço de Donald Trump (risos).

Ali ele ficou inelegível por oito anos. Esse novo julgamento, por se tratar de ação penal, amplia esse prazo?

Até agora ele está inelegível, o que significa que não pode ser candidato. Mas tem todos os seus direitos políticos: pode votar, pode participar de partido político e pode receber verbas públicas. Agora, por se tratar de uma sanção penal, será bem mais dura.

Mas essa situação pode mantê-lo em evidência e bem colocado nas pesquisas de intenção de voto?

Isso é interessante, mas temos que ver a questão da Lava Jato. É algo muito estrutural. O que o governo Lula fez? Pegou pessoas das classes D e E, fez um processo muito forte de inclusão. São dados econômicos muito claros. Daí houve a Lava Jato, que gerou uma comoção em setores da população, e várias políticas públicas implementadas naquela época não foram para a classe média. A esquerda não tem discurso para os evangélicos e os empreendedores.

O resultado do julgamento pode acabar enfraquecendo o STF?

As últimas pesquisas apontam que aqueles que apoiam a sanção contra Bolsonaro já são mais de 50%. O número de apoiadores dele também vai se derretendo. A elite empresarial é muito clara: já deixou Bolsonaro de lado, com aquele projeto de país em função do capital estrangeiro. Já dizem que pode haver outras lideranças. A direita e o mercado financeiro já se deram conta disso, de que pode existir um sistema operacional que não pense em tentativa de golpe e que a população não fique tão esgarçada como agora.

Acredita que o Congresso Nacional possa aprovar uma anistia e beneficiar o ex-presidente?

A anistia é inconstitucional na seara eleitoral. Depois de sexta-feira, será ainda mais inconstitucional, porque serão três sanções, sendo duas eleitorais e uma de natureza penal, em que os bens protegidos são mais graves, a extensão é mais grave. Anistia eleitoral já seria uma inconstitucionalidade grave; imagine na área penal. Não vejo motivo para isso, não tem mais apelo popular, e acho que já deveríamos ter virado essa página há tempos.

Um projeto desses não seria inconstitucional?

Esses trâmites políticos são difíceis. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, pode não pautar o projeto da anistia por interesse político ou pela inconstitucionalidade. Como a prerrogativa é do presidente, ele já disse que não vai fazer isso, porque é uma inconstitucionalidade crassa, que atenta contra vários princípios constitucionais, pois foi uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Inclusive, viola uma lei sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021.

Eles vão continuar insistindo apenas por questão de narrativa?

A esperança é uma forma de aglutinar multidões, aqueles que não pensam, de qualquer corrente. Por isso se chama de gado: são aqueles que não têm capacidade intelectiva e vão no movimento. Isso Freud discutia desde o início do século. Agora, é uma estratégia política, e ele está certo em fazê-la. Não acho isso um pecado da narrativa. É a única forma que ele tem de se manter e colocar membros da família na próxima eleição. Hoje são quatro; ele quer colocar seis. Então, é uma maneira.

O senhor acompanhou o ex-ministro Carlos Lupi (PDT) na CPMI do INSS. Como avalia os debates para apurar as fraudes que ocorreram na Previdência?

É um baixo nível geral. Virou um palco. Como a mídia social é muito forte, vários deputados e senadores fazem seus discursos. Teve um que xingou funcionários públicos que ali estavam, ficou rindo e foi embora, são cenas lamentáveis. Agora, houve fraudes contundentes, um sistema que começou em torno de 2016, com funcionários que passaram por várias administrações — de Michel Temer, Jair Bolsonaro e agora no governo Lula. O que se espera é que quem tiver culpa seja punido. O Brasil não pode ter ladrão de estimação. Se roubou e foi comprovado que roubou, puna-se. Se houve o devido processo legal, como está sendo exercido agora, que venha a sanção aos corruptos. Isso porque o Brasil não faz como na Europa, onde se tem o chamado follow the money. Isso tornaria tudo mais simples para localizar os culpados.

