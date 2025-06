"Esse cara é um desgraçado": Cid relata xingamentos a Moraes em reunião sobre golpe e causa risos

A- A+

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, provocou um momento de risos ao responder a perguntas do advogado de Bolsonaro, o advogado Celso Villardi, feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF) sobre menções ao nome do ministro em uma reunião de que Cid participara em 28 de novembro de 2023 com membros das forças especiais do Exército.

Cid relatou que Moraes foi alvo de xingamentos, tendo sido chamado de "desgraçado".

O interrogatório de Cid ocorre no âmbito do processo que julga a trama golpista no STF. O ex-ajudante de ordens respondia a perguntas formuladas por Villardi e feitas por Moraes sobre a reunião, que ocorreu em um prédio residencial na Asa Norte, em Brasília.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, na reunião foi esboçada uma carta dirigida ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, com o objetivo pressioná-lo a aderir a um plano golpista.

Villardi perguntou se, nessa reunião, da qual participou Cid, o ministro Alexandre de Moraes seria o "centro de gravidade", o que no jargão militar significaria o assunto crucial do encontro. Cid, que já disse em depoimento que a reunião se deu em tom informal, repetiu que o clima era de "conversa de bar". Moraes, então, questionou Cid sobre o assunto, em um diálogo que causou risos entre os demais presentes.

— Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? — perguntou Moraes.

— Foi.

— O quê? — prosseguiu o ministro.

— O senhor foi muito criticado — disse Cid.

— Só? — questionou Moraes, causando risos no plenário.

— O senhor tem que falar a verdade. Eu já estou acostumado já. Só uma coisa, que a Polícia Federal não está aqui, mas há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar (risos). Mas o que mais falaram sobre mim, foi a pergunta do doutor advogado. Por favor — prosseguiu Moraes.

— Ministro (rindo), as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas e xingamentos que o senhor recebe de certa forma passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais...

— Era uma conversa de bar. Havia alguma ideia ao centro de gravidade? — perguntou Moraes.

— Ministro, não. Não tinha uma ideia de "temos que acabar com ele", de planejar alguma coisa. Tinha, sim, xingamentos, "esse cara é um desgraçado", coisas que o senhor já ouviu bastante, inclusive fotos, figurinhas, memes, essas coisas. Por isso que eu disse para o senhor que teve esse grau de informalidade — disse.

