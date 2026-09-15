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STF "Está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe nesse país", diz Moraes sobre Mendonça Ministros bateram boca durante julgamento de Moraes nesta terça-feira (15)

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que o também ministro André Mendonça está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe no Brasil.

A declaração foi dada no começo da tarde desta terça-feira (15), durante o julgamento que definirá se Moraes será investigado ou não por sua relação com o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Quem tem medo da Polícia Federal? Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que a Polícia Federal colocasse um colega na colaboração premiada. Vamos chamar aqui testemunhas que eu vou indicar, não só policiais. Eu tenho testemunhas. Não há como julgar hoje sem julgar terça-feira. 'Inclua o ministro Alexandre'. Por que? Porque está a serviço de um grupo político que quis dar um golpe nesse país", disse.

Os ministros chegaram a bater boca durante a fala de Moraes, com Mendonça discordando da declaração e dizendo que era mentira.

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