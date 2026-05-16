"Está muito perto do Brasil ser passado a limpo", afirma Eduardo Girão

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Senador e pré-candidato ao governo do Ceará, Eduardo Girão (Novo) acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master é um caminho inevitável para a política. Mesmo denunciando um conflito de interesses por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ele avalia que é urgente seguir com as investigações no Congresso Nacional. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Girão afirmou que o episódio tem potencial mais destrutivo que o da Operação Lava Jato. “O Banco Master vai botar os bilhões da Lava Jato no chinelo”, disparou.

O senhor está na luta pela CPI do Banco Master. Como avalia o momento do país?

Este é um processo importante de depuração, do brasileiro se interessar cada vez mais pela política. Eu acho que está muito perto do Brasil ser passado a limpo, como foi com a Lava Jato. Pelo que a gente tem de informações, esse negócio do Banco Master é muito maior do que foi o escândalo da Lava Jato, vai botar no chinelo aqueles bilhões. Estou cobrando desde o ano passado que a gente abra CPI ou CPMI dessa que é a maior fraude do sistema financeiro brasileiro. Consegui 53 assinaturas dos 81 senadores para o requerimento, ampla maioria.

Vai sair então?

Para no presidente Davi Alcolumbre, por questão de conflito de interesse. O tesoureiro de campanha dele foi quem enviou R$ 400 milhões da Amapá Previdência (Amprev) em letras podres para o Banco Master, e o irmão do Davi é conselheiro fiscal da Amprev. Infelizmente teve esse repasse multimilionário. Então o presidente Davi Alcolumbre não vai abrir, a gente já sabe. Embora continuemos cobrando, é nosso dever.

Vocês entraram na Justiça contra essa posição do presidente do Senado?

Entrei junto com o Partido Novo para que ele saísse da Presidência do Senado. Fizemos uma representação por omissão institucional e por abuso de prerrogativa de poder no conselho de ética, pedindo seu afastamento. O Supremo Tribunal Federal (STF) está com dois mandados de segurança nossos. Um da CPI do Senado, com o ministro Cássio Nunes Marques, há 40 dias, e outro com o ministro André Mendonça, há uma semana. Acredito que em poucos dias devemos ter uma liminar determinando que o Senado abra uma CPI, assim como aconteceu com a da Covid. Espero que saia urgentemente essa decisão.

O senhor defende a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência. Como avalia o episódio dos áudios, onde ele aparece pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro?

Acredito que ele deve explicações o mais rápido possível. Ouvi ele falar que queria essa CPI também, e acho que isso vai deixar tudo muito claro, para onde foi esse dinheiro. Porque se especula muito. As informações estão desencontradas. Parece que essa ligação foi um dia antes do próprio Vorcaro ser preso. Então tudo isso levanta realmente uma preocupação grande, porque a gente precisa de alguém que enfrente os poderosos e que esteja realmente sem nenhum tipo de problema na Justiça, com passado limpo, para que possa encarar efetivamente o grande desafio que é a Presidência da República.

Esse episódio praticamente mobilizou oposição e governo pela CPI, mas não acaba prejudicando quando as razões são aparentemente eleitorais?

Acredito que essa CPI vai ser fundamental para passar o Brasil a limpo. É aquela velha história: quem for podre que se quebre. Custe o que custar, o brasileiro precisa ter alternativas que sejam viáveis. Não faço pré-julgamento, mas acredito que Flávio deva ter a ampla defesa, o contraditório, mas explicar de forma mais consistente exatamente o que aconteceu, quanto foi, para onde foi esse dinheiro. Porque realmente me parece algo que ainda está muito desencontrado.

Seu colega, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, é apontado pelas investigações como um dos grandes envolvidos com o Banco Master. Qual sua avaliação?

Ciro Nogueira é o grande articulador nos bastidores para coisas das quais eu sou totalmente contra. Enfrento ele em muitas pautas. Uma delas, por exemplo, é essa tragédia humanitária das bets, das casas de aposta. Ele é o grande patrono disso, e não é de hoje. Faz mais de 20 anos que se tenta liberar isso, e o Ciro sempre foi um grande articulador. O grande problema do Brasil realmente é o Centrão, e o Ciro Nogueira representa o Centrão. Tenho muitas divergências com ele. Mas agora eu vejo todo mundo defendendo a CPI ou CPMI, o PT, que não queria, que não assinou, muita gente inclusive da oposição falando, mas se calaram durante esse tempo todo. E nós ficamos ali, quatro ou cinco senadores, cobrando quase que diariamente, e continuamos cobrando, para que toda a verdade venha à tona.

Vai sobrar alguém no Congresso após esse escândalo do Banco Master?

Vai sobrar (risos). Inclusive eu, que estou totalmente fora disso, sempre bati e demonstrei muita ojeriza a esse tipo de coisa. Olha, que venha tudo. Eu acho que tem que sair tudo, essa sujeira toda que a gente está podendo ver agora. Sou muito otimista, muito esperançoso com a situação do Brasil, porque tenho muita fé. Essa situação que a gente está vendo agora é porque a luz chegou. Se não, estaria tudo acontecendo por baixo dos panos. O Brasil não era para estar passando esse perrengue, mas hoje nós temos presos políticos em pleno século XXI, presos políticos clássicos, por serem críticos do regime vigente. Essa é a grande realidade.

O Senado recentemente rejeitou o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF. Como avalia esse episódio?

O processo de escolha de ministros teria que ser outro, esse modelo se exauriu, saturou completamente, se desmoralizou. Você vê esses ministros com cargo vitalício. O Messias iria ficar 27 anos, algo que não tem o menor cabimento. Mas ali foi um alinhamento estelar para a gente conseguir derrotar o Messias. Para nós que fazemos a oposição, ele era um típico censurador, com decisões completamente contraditórias ao que ele falava na sabatina, com relação ao aborto, por exemplo. Então demos um ‘não’ a um militante da esquerda, do governo Lula. Já que a gente quer um Supremo completamente independente e autônomo, não poderíamos aceitar isso. O brasileiro clama por um Supremo mais técnico.

Mas essa visão se misturou a outros interesses...

Bem, se outros senadores tiveram outros interesses, seja o presidente do Senado, o Centrão, enfim, o que a gente tem que fazer é o nosso papel. É uma agonia de cada vez. Agora vamos para cima. Acho que foi muito importante que o Senado tenha respirado ali com aquela rejeição, voltando a se aproximar da sociedade. Acredito que não vai ter mais sabatina este ano. Tem que ter uma reforma política. O processo de escolha deve ser entre juízes, pode ser até por uma lista tríplice ou quíntupla, com o presidente escolhendo entre juízes de carreira.

O senhor é pré-candidato ao Governo do Ceará. Há dois anos, a direita rachou na disputa pela prefeitura. Vai ser igual agora?

É muito diferente de 2024, quando tínhamos três candidatos de centro-direita, conservadores: o André Fernandes (PL), o Capitão Wagner (União Brasil) e eu pelo Novo. Agora é bem diferente, porque quem está representando o espectro político de um estado enxuto, de respeito ao dinheiro do contribuinte, de defesa da vida desde a concepção até a morte natural, contra a liberação de drogas e contra a censura, sou eu. Acredito ser um erro histórico o apoio do PL e do União Brasil a Ciro Gomes (PSDB), que é de esquerda, todo mundo sabe disso. Não faz nenhum tipo de sentido, a não ser projeto de poder pelo poder. Mas realmente muita gente não quer coerência na política.

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