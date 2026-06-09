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BAHIA "Está tudo bem comigo", diz ACM Neto após problema técnico levar avião a ter pouso desviado na Bahia Pré-candidato ao governo estadual estava a caminho de uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornou a Salvador diante do incidente

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) informou que "está bem" após um avião no qual viajava precisar desviar um pouso que faria na Bahia na segunda-feira. A aeronave sofreu uma despressurização e perdeu altitude, o que levou à necessidade de mudança na rota. O pré-candidato ao governo estadual estava a caminho de uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornou à capital baiana diante do incidente.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança", escreveu ACM nas redes sociais.

O incidente aconteceu nas proximidades de Brumado, no sudoeste da Bahia, onde a equipe do ex-prefeito pegaria um carro para Livramento de Nossa Senhora. No grupo, estavam o pré-candidato ao Senado João Roma, que preside o PL no estado, o senador Angelo Coronel (Republicanos), que tenta reeleição, e o deputado estadual Nelson Leal (PP).

Corrida eleitoral

ACM Neto aparece empatado tecnicamente com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) na pesquisa Genial/Quaest mais recente, divulgada em abril.

O ex-prefeito escolheu Roma e Angelo Coronel como os nomes que disputarão o Senado em sua chapa. Já a vaga de vice-governador na composição ficou com o ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP).

A aposta do PT nas candidaturas ao Senado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e de Jaques Wagner, líder do governo na Casa, selou a saída de Angelo Coronel da base da gestão petista. O senador deixou o PSD em fevereiro após perder espaço na montagem da chapa majoritária de Jerônimo de 2026.

A saída de Coronel do PSD ocorreu após tentativas do senador de reverter internamente a situação na legenda durante reuniões com o presidente estadual Otto Alencar e o presidente nacional Gilberto Kassab.

Já João Roma foi ministro da Cidadania no governo Bolsonaro e é presidente estadual do PL. A entrada dele no palanque de ACM abre a possibilidade de um apoio do postulante ao governo estadual à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto na Bahia.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem encontrando dificuldade em formar palanques no Nordeste e demonstra interesse na composição com ACM Neto na Bahia.

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