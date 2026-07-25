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pesquisa Estabilidade no Datafolha traz alívio à campanha de Flávio; PT mira em desgastes para adversário Pesquisa indica 48% para o petista em embate direto, contra 43% do senador

Aliados da campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) viram com otimismo o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. A avaliação é que o cenário de estabilidade após sucessivos episódios de crise, ainda que o senador continue atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstra que ele se mantém competitivo no pleito.



Por outro lado, a campanha do petista também entende que não há como descartar a força eleitoral do adversário, mas aposta que a série de desgastes que ele tem enfrentado vão enfraquecê-lo ao longo do período eleitoral.

A pesquisa mostra Lula na liderança de todos os cenários de segundo turno testados. Na simulação contra Flávio, o petista marca 48% das intenções de voto, enquanto o parlamentar aparece com 43%.

Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no mês passado, Lula registrava 47%, enquanto o senador alcançava 43%. Antes, a diferença entre os dois era quatro pontos percentuais, e agora é de cinco. A oscilação aconteceu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Aliados de Flávio dizem ainda que não deu tempo de o levantamento captar os efeitos políticos da reconciliação entre o senador e a ex-primeira-dama Michellle Bolsonaro. Há uma expectativa de que as próximas pesquisas captem esse efeito e tragam resultados positivos para a campanha do PL.

A ex-primeira-dama brigou publicamente com o enteado no mês passado e passou a sinalizar que não participaria da campanha dele.

Após um pedido de desculpa de Flávio, Michelle se pronunciou ontem e demonstrou que poderá se engajar na campanha do presidenciável do PL.

A gravação ocorreu após semanas de desgaste entre os dois, marcadas por críticas públicas e divergências sobre os rumos da candidatura.

Entre a pesquisa anterior e a divulgada nesta sexta pelo Datafolha, Flávio enfrentou desgastes por uma fala em que tentou descredibilizar a confiança das urnas eletrônicas em reunião com embaixadores na última segunda-feira e, além disso, novas revelações impactaram a campanha.

Na noite de quarta-feira, o site Metrópoles revelou que o escritório de advocacia de Flávio foi contratado por uma empresa vinculada a uma consultoria que recebeu repasses do Banco Master.

Integrantes da campanha e da cúpula do PL ainda não veem um cenário de acordo para atrair apoio de outros partidos. São miradas alianças com União Brasil, PP, Republicanos e Podemos, mas todas as siglas indicam caminhar pela neutralidade. Ainda assim, a campanha de Flávio ainda tenta um acordo até o dia 5 de agosto, data final das convenções partidárias.

Do outro lado, a campanha de Lula celebrou a consolidação da estabilidade com a liderança do petista na pesquisa. A avaliação é que, com o início oficial da campanha e do horário eleitoral no rádio e na televisão a partir de 15 de agosto, será possível propagar as realizações do governo e explorar os vínculos de Flávio com o tarifaço e o caso “Dark Horse”, quando foi revelado que o pré-candidato do PL pediu a Vorcaro dinheiro para financiar um filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O fato de o candidato do PL ter uma rejeição maior do que a de Lula (48% a 46%), que enfrenta desgaste por comandar o país, também foi destacado por aliados do presidente nos bastidores.

— A pesquisa mostra um quadro de estabilidade, mas favorável ao presidente Lula que se mantém na liderança nos cenários de primeiro e segundo turnos. Entendemos que a confirmação da liderança neste período de pré-campanha, em que já está valendo o “defeso eleitoral” com a publicidade do governo vedada, é muito importante. Durante esse tempo, as críticas da oposição acabam prevalecendo na cobertura do noticiário e nas redes sociais — afirma o secretário de comunicação do PT e integrante da coordenação da campanha de Lula, Éden Valadares.

No entendimento das lideranças petistas, a população não está ainda com a atenção voltada para a disputa eleitoral. Quando isso acontecer, elas avaliam que a rejeição a Flávio deve crescer.

— Acreditamos que a chegada do horário eleitoral será uma oportunidade de mostrar não apenas tudo que Lula fez neste mandato, mas sobretudo o muito que ainda vai fazer pelo Brasil — acrescenta Valadares.

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