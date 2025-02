Estado de Alcolumbre, Amapá é principal beneficiado por projeto que libera verbas do Orçamento Secre

A- A+

Aprovado a toque de caixa pelo Senado na semana passada, o projeto que libera o pagamento de recursos bloqueados em anos anteriores, inclusive do antigo Orçamento Secreto, tem como principal beneficiário o Amapá, estado no novo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).



Dos R$ 4,67 bilhões que poderão ser repassados, R$ 515 milhões têm como destino municípios amapaenses, o equivalente a 11,2% do total, segundo levantamento da consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara. O texto também deve ser acelerado pelos deputados, que deram a ele regime de urgência em votação nesta terça-feira.

Com a segunda menor população do país, o Amapá fica à frente de outras unidades da federação como São Paulo (R$ 385,5 milhões), Bahia (R$ 293,9 milhões), Paraíba (R$ 290,8 milhões) e Rio (R$ 288 milhões).



Questionado pela reportagem, Alcolumbre defendeu o projeto que, segundo ele, "salva obras importantes nos municípios e estados brasileiros". "Trata-se apenas de uma ampliação do prazo para que os entes públicos regularizem seus compromissos, sem comprometer a estabilidade fiscal e sem gerar impactos negativos nos serviços prestados.", diz o senador, por meio de nota.

Na prática, o projeto aprovado pelos senadores permite que verbas indicadas no Orçamento nos último cinco anos, mas não utilizadas por algum problema possam ser pagas agora — são os chamados "restos a pagar não processados", no jargão orçamentário. A medida pressiona as contas públicas no momento em que o governo tenta conter despesas para cumprir o ajuste fiscal.

Segundo os cálculos do relator do texto, senador Carlos Portinho (PL-RJ), dos R$ 4,67 bilhões que poderão ser resgatados, R$ 2,4 bilhões são despesas discricionárias de ministérios, outros R$ 2,2 bilhões em emendas de relator — base do Orçamento Secreto —, além de R$ 60,9 milhões em emendas de comissão.



De acordo com o parlamentar, a conta não inclui recursos bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim do ano passado.

O projeto de lei tem como autor o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que também tem o Amapá como sua base eleitoral. O texto foi o primeiro a ser pautado por Alcolumbre após seu retorno à presidência da Casa. A medida foi aprovada na quarta-feira passada por 65 votos a 1, indicando amplo apoio tanto entre parlamentares da base de Lula quanto da oposição. O único voto contrário foi de Eduardo Girão (Novo-CE).

A proposta também deve ter votação acelerada na Câmara. Um pedido para dar regime de urgência, em que o projeto é analisado diretamente pelo plenário, sem precisar passar por comissões, foi aprovado nesta terça-feira 347 votos a 29. O requerimento foi assinado pelo líder do governo na Casa, deputado José Guimarães, com a assinatura de outros 11 líderes partidários.

A justificativa de Randolfe e de Alcolumbre para acelerar o projeto é liberar recursos para obras paradas em diversos estados, o que poderia também atender uma demanda do governo pelo avanço dessas construções.

De acordo com o levantamento da consuloria de Orçamento da Câmara, entre os municípios, o que pode mais ser beneficiado com os recursos resgatados é Santana (AP), cidade de 100 mil habitantes na Região Metropolitana de Macapá. O atual prefeito, Bala Rocha (PP), foi reeleito em outubro com o apoio de Alcolumbre.

A verba para o município, de R$ 95,7 milhões, havia sido direcionada para um projeto de asfaltamento de vias, mas que foi suspenso após questionamentos técnicos do Ministério da Integração em 2021, ainda no governo de Jair Bolsonaro. O valor da obra representa cerca de um quinto do orçamento total da cidade previsto para 2025, de R$442 milhões.

De acordo com a proposta apresentada pela prefeitura de Santana, o plano previa asfaltar ruas de ao menos oito bairros na cidade, em um trajeto que soma aproximadamente 7,6 quilômetros. Um parecer técnico do governo federal, contudo, apontou que a liberação do dinheiro dependia da descrição mais precisa sobre os locais das obras e de quais os serviços seriam realizados.



Como a execução da obra não avançou, não houve licitação aberta para empresas interessadas. Questionada, a prefeitura de Santana não respondeu.

A proposta aprovado no Senado prevê que “não poderão ser pagos valores relativos a obras e serviços que estejam sob investigação ou apresentem indícios de irregularidade, salvo se houver conclusão favorável das apurações”. Porém, técnicos do Congresso afirmam que essa diferenciação não é possível de ser feita pelo sistema de orçamento. Caberá ao próprio ministério responsável pela verba analisar se há impedimentos.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que existe pressa para votação, mas não respondeu se existe concordância do Ministério da Fazenda com o impacto que pode ser gerado a partir da liberação dos pagamentos.

— O governo quer votar isso logo. A orientação da Secretaria de Relações Institucionais é votar logo — disse ele.

Verbas bloqueadas

A iniciativa dos parlamentares de liberar esses recursos de anos anteriores ocorre no momento em que a cúpula do Congresso discute com Dino o desbloqueio de R$ 6,9 billhões em emendas de comissões. O pagamento da verba foi suspenso em dezembro pelo magistrado, que cobrou mais transparência nos repasses.

Após reclamação dos partidos Novo e PSOL, Dino concluiu que as emendas não estavam de acordo com as normas estabelecidas em suas decisões e em um projeto do próprio Congresso que fixou novas regras para sua destinação, como a indicação dos padrinhos e a aprovação pelos colegiados temáticos da Câmara e do Senado.

Uma reunião de Dino com representantes da Câmara e do Senado para discutir o tema está marcada para a próxima quinta-feira. No encontro, parlamentares devem solicitar que prevalecem as regras aprovadas em projeto de lei de regulamentação no ano passado. Ou seja, que as emendas de comissão contenham a indicação de líderes partidários e a aprovação em conjunto das comissões temáticas em reuniões. Mas sem a necessidade de descrição individual de padrinho.

No caso das emendas liberadas pelo projeto aprovado na semana passada, também não há esse detalhamento. A falta de indicação do padrinho do recurso foi um dos argumentos do STF para proibir as chamadas emendas de relator, em 2022, usadas pelo governo Bolsonaro como moeda de troca para negociar apoio em votações no Congresso.

Restos a pagar

Foco do projeto aprovado no Senado, os restos a pagar são verbas que chegaram a ser empenhadas pelo governo, ou seja, reservadas para pagamento, mas que não chegaram a ser pagos. O dinheiro, portanto, ficou preparado para sair do cofre federal e ir para o municipal, mas a transferência não foi efetivada.

Já os restos a pagar cancelados são recursos que ficaram reservados por um ano e meio ou mais e mesmo assim não foram utilizados por algum impedimento. A regra orçamentária é que essa verba parada seja, então, bloqueada e retirado das previsões de pagamento. Porém, o governo pode, por meio decretos, prorrogar a vida útil desses recursos, o que costuma ocorrer após pressões dos parlamentares.

De acordo com líderes no Congresso, porém, o governo não vinha dando sinais de que iria prorrogar essas verbas que foram canceladas por falta de uso em dezembro de 2024, o que motivou Alcolumbre e aliados a aprovar o projeto.

Mesmo que a proposta seja aprovada pela Câmara e sancionada pelo governo, porém, a execução dos recursos ainda dependerá de análise pelos ministérios.

Economistas afirmam que a proposta pode atrapalhar ainda mais os objetivos da equipe econômica por ajuste fiscal.

— O problema, para o Executivo, é que seriam despesas que concorreriam com as orçadas para 2025 e 2026, sujeitas às mesmas regras fiscais, portanto, contando para meta e limite de gastos — disse o economista Felipe Salto, Warren Brasil.

A professora na FGV, Élida Graziane Pinto, ressalta que restos a pagar cancelados são, em sua maioria, de recursos que não cumpriram requisitos necessários para serem executados.

— Normalmente esse cancelamento (de restos a pagar) significa que a despesa não cumpriu seu objetivo e, por isso, revelou-se desnecessária. Quando o resto a pagar não processado se refere a uma despesa com pendências de comprovação da sua regular execução, normalmente não ocorre a sua liquidação. Trata-se de solução engenhosa (o PLP) e um tanto ardilosa para contornar as restrições impostas — disse ela.

Veja também