EMENDAS PARLAMENTARES Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad Ele reforçou que emendas não são cláusulas pétreas e que o Executivo vai cumprir a Constituição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira, 27, que, do ponto de vista legal, o Brasil está em uma armadilha em relação às emendas parlamentares.

"É uma sinuca. Quem resolve o problema?", questionou em entrevista ao UOL. "Só o Judiciário pode resolver essa contenda", emendou. Ele reforçou que emendas não são cláusulas pétreas e que o Executivo vai cumprir a Constituição.

Condenação de Bolsonaro

Questionado sobre eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Fazenda respondeu que não iria se manifestar. Haddad defendeu apenas que haja punição exemplar para aqueles envolvidos na tentativa de golpe.



