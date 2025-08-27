Qua, 27 de Agosto

EMENDAS PARLAMENTARES

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ele reforçou que emendas não são cláusulas pétreas e que o Executivo vai cumprir a Constituição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Foto: Reprodução/CanalGov

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira, 27, que, do ponto de vista legal, o Brasil está em uma armadilha em relação às emendas parlamentares.

"É uma sinuca. Quem resolve o problema?", questionou em entrevista ao UOL. "Só o Judiciário pode resolver essa contenda", emendou. Ele reforçou que emendas não são cláusulas pétreas e que o Executivo vai cumprir a Constituição.

Condenação de Bolsonaro
Questionado sobre eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Fazenda respondeu que não iria se manifestar. Haddad defendeu apenas que haja punição exemplar para aqueles envolvidos na tentativa de golpe.
 

