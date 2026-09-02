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Política "Estamos indo para o despertar da terceira via", diz estrategista, após avanço de Cury nas pesquisas Para o estrategista e cientista de dados Alek Maracajá, é preciso acompanhar nas próximas semanas se a situação inusitada se manterá, mas já dá para cravar um novo rumo para a disputa pelo Palácio do Planalto

O escritor e candidato a presidente Augusto Cury (Avante) surpreendeu a classe política nacional ao pontuar com 11% em duas pesquisas de intenção de voto nos últimos dias. Para o estrategista e cientista de dados Alek Maracajá, é preciso acompanhar nas próximas semanas se a situação inusitada se manterá, mas já dá para cravar um novo rumo para a disputa pelo Palácio do Planalto.

“Acredito muito que a gente está indo para o despertar da terceira via. Cury é a grande surpresa, ele furou a bolha e chegou em várias pessoas. Agora a decisão está nas pessoas. Ele vai aparecer mais ainda e vai despertar o interesse de muita gente, então acredito que ele vai crescer ainda mais”, afirmou Maracajá, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Para o profissional, o crescimento de Cury se deveu a uma estratégia ousada e assertiva no marketing eleitoral da campanha. “Ele está no debate esta semana constantemente. Ele está envolvido e cria um cenário antes do último debate, cria um movimento. Então ele precisou entrar no discurso e movimentou o digital. Ele foi rápido, teve velocidade de crescimento, engajamento, velocidade de busca sobre o nome dele, compartilhamentos, comentários. Ele conseguiu capturar um personal trainer aqui, um influencer ali, e movimentou vários tipos de classes para furar a bolha. Ele sabe que o digital é um ambiente de nichos e bolhas, precisou entrar com essa estratégia, que foi a mais acertada até esse momento da eleição presidencial do Brasil”, analisou.

Segundo dados levantados por Maracajá, que não integra a campanha de Cury, o candidato saiu de 8,3 milhões de seguidores para 10,8 milhões. “Ele participou do debate em TV aberta, que, em termos de comunicação, não tem bolhas, não tem nichos. Ela vai para a massa e a massa vai consumir. O digital trabalha com bolhas, então é difícil furar uma. Ele foi para o primeiro debate e já começou a furar a bolha. Quando vai para a sabatina no Jornal Nacional, que é um canhão na comunicação, isso fez com que ele crescesse muito. Mas apenas a audiência do jornal não significa tudo. Ele pegou cortes e colocou na internet, e chegou a um crescimento exponencial de mais de 2,4 milhões de novos seguidores. Por isso esse crescimento no digital fez uma diferença na pesquisa”, completou.

“Os cortes e a estratégia dos microinfluenciadores ajudaram. Ele conseguiu pegar pessoas da direita, conseguiu pegar influencer de saúde, de política, vários, e com isso conseguiu furar a bolha e agregar atenção. O grande segredo hoje do mundo digital é atenção, e ele conseguiu puxar a atenção para ele. É uma das estratégias também do Renan Santos (Missão). Os dois têm estratégias muito parecidas, mas um tem discurso um pouco mais radical, e o outro tem habilidade mais para o debate centrado”, colocou Maracajá.

Para o estrategista, a inteligência artificial será o grande desafio deste pleito, e possivelmente dos próximos. "Em 2026, além de toda a conectividade, a gente tem um ponto extremamente importante, que é a inteligência artificial, em que se acelera, não apenas o vídeo, a manipulação, mas a facilidade de espalhar o conteúdo de forma massiva para o Brasil todo. Hoje o grande desafio nessas eleições é a IA", pontou Alek.

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