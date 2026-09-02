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INVESTIGAÇÃO "Estamos juntos" e "tenta sensibilizar": as mensagens de Vorcaro sobre Moraes, PGR e chefe da PF Diálogos são citados em um relatório da Polícia Federal encaminhado ao ministro do STF André Mendonça

Mensagens extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, expuseram a relação do executivo com três das principais autoridades do país: o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.



Os diálogos são citadas em um relatório da PF encaminhado ao ministro do STF André Mendonça, que retirou o sigilo do documento nesta terça-feira.

Relação com Moraes

A relação entre Vorcaro e Moraes é a que está mais detalhada no documento produzido pela PF. Nos diálogos, o banqueiro pede orientações ao ministro em meio a investigações que envolviam fraude ao sistema financeiro.

Em 14 de novembro de 2025, três dias antes de ser detido, Vorcaro escreveu ao ministro: “Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros, amigos que dependem de nos tem uma divida de vida contigo e com a sua família. Muito obrigado por tudo. Agora é continuar na pegada pra conseguir concluir, se Deus quiser”.

Em outra print, de 5 de novembro de 2025, o banqueiro diz que não faria nenhum movimento sem o aval do ministro e pede a ele conselhos jurídicos:

“Acha que vale a pena? Nao vou fazer nenhum movimento que voce não achar produtivo. Estamos no escuro, o Paulo so disse que tava olhando pessoalmente e que nao teria sacanagem. Mas ontem ligou alerta vermelho ne". Depois, Vorcaro retoma o questionamento: "Isso é brasilia? Sabe o tema? Esta seguro ou tem que entrar agora urgente?. E complementa: "Como estamos aí? Conseguiu bloquear a maldade e sacanagem?"

Nessa época, Vorcaro tinha conhecimento de que o Banco Central e a PF estavam avançando nas apurações sobre as fraudes praticadas pelo Master. Por isso, ele estava tentando mobilizar autoridades para que intercedessem em favor dele perante os órgãos de controle.





A iniciativa do dono do Master não vingou, e no dia 17 de novembro de 2025 ele foi preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, que mira nas irregularidades cometidas por ele à frente do banco.

Gonet e os 'charutos'

Em outras conversas interceptadas pela PF, de março de 2025, Paulo Gonet supostamente aparece falando sobre a intenção de fumar charuto e tomar uísque Macalla com Vorcaro, em Londres. O encontro ocorreria na segunda edição de um Fórum Jurídico patrocinado pelo Banco Master na Inglaterra, em 2025, que acabou sendo cancelado.

No ano anterior, Gonet esteve na primeira degustação bancada por Vorcaro, que também contou com as presenças do ministro Alexandre de Moraes e do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Este conteúdo foi citado em mensagens reencaminhadas pelo advogado Ciro Soares, que defendia o Master, a Vorcaro.

O advogado relata a Vorcaro em mensagem que Gonet disse “estar com saudade” dele e o "adorava". Depois, Soares confirma a Vorcaro que PGR vai a Londres com eles, e encaminha a mensagem em que o Gonet cita a tal da degustação: “Oba! Tomara que tenha charuto e Macallan”.

Vorcaro, então, responde a Soares em tom de brincadeira: “Agora vai ter que ter plantação de charuto e barril de Macallan”.

Antes desse diálogo, em 15 de março, o advogado enviou uma foto a Vorcaro ao lado de Gonet. “Liga aqui, ele quer falar com você”, escreveu ao banqueiro. As ligações ocorreram poucos minutos depois, de 57 segundos, 27 segundos, 17 segundos e três minutos e 49 segundos.

'Dá pra segurar?'

Já no dia 16 de novembro do ano passado, Vorcaro pede a “leitura” de Moraes sobre a situação que o Master estava enfrentando em meio às investigações e cita o diretor-geral da PF.

“Ele tá sabendo das soluções? E quer antecipar pra não deixar acontecer? Qual a sua leitura? O que tá havendo? E com Andrei da pra segurar”, diz o texto.

Na véspera da prisão, a troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes foi intensa. O banqueiro pediu que Moraes tentasse “sensibilizar” o diretor-geral da PF.

“Se o Andrei conseguir atrasar pra outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível”, diz ele.

Na ocasião, Vorcaro aparenta ter informações privilegiadas sobre as apurações. O banqueiro tentava ganhar tempo para conseguir vender os ativos do Master a um consórcio formado pela Fictor Holding Financeira com fundos de investimentos do Emirados Árabes. O negócio não prosperou.

Procurados, o ministro do Supremo e o PGR, além do diretor-geral da PF, ainda não se manifestaram.

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