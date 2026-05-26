"Estamos prontos para comparar o que fizemos e o que o governo atual fez", disse João Campos
Ele afirmou, ainda, que o Estado já se encontrava em boas condições financeiras quando Raquel assumiu o governo
Questionado nesta terça-feira (26), durante visita à Folha de Pernambuco, o pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), que se considera preparado para discutir sobre qualquer tipo de comparação entre o seu governo à frente da Prefeitura do Recife com o de Raquel Lyra.
"Estamos prontos para comparar o que foi realizado enquanto prefeito do Recife e o que ela fez como governadora ou até mesmo como prefeita (de Caruaru), se for o caso", frisou.
Ele afirmou, ainda, que o Estado já se encontrava em boas condições financeiras quando Raquel assumiu o governo. "Se estivesse realmente quebrado, ela não conseguiria o aval de operação de crédito. Vamos ver os balanços recentes e compará-los com os dos anos anteriores. Se você tiver o nome sujo, consegue pegar dinheiro emprestado? Não", considerou.
João disse ainda que está pronto para discutir com ela sobre o assunto. "Estou pronto para falar sobre o meu trabalho e o dela, mas não quero falar só disso. Estou principalmente disposto a falar sobre o futuro. Não falarei apenas daquilo que foi feito, embora a comparação seja muito ruim para o atual governo", destacou.