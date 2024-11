A- A+

CÂMARA Estão "armando uma bomba no Congresso" com PEC da escala 6x1, diz presidente da FPE O deputado afirmou que "não tem como" reduzir a carga de trabalho sem que os empregadores diminuam os pagamentos e os custos da produção

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), manifestou-se de forma contrária à proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1 - seis dias de trabalho e um dia de descanso. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 12, em Brasília, em um almoço com empresários do setor produtivo.

"Nós sabemos como funciona a Casa, assinamos para ajudar um colega, só para tramitar. A gente, achando que está ajudando o colega, acaba armando uma bomba dentro do Congresso, que a gente não sabe como termina. Esse tipo de coisa a gente sabe como começa e não sabe como termina", afirmou Passarinho.



O deputado também afirmou que "não tem como" reduzir a carga de trabalho sem que os empregadores diminuam os pagamentos e os custos da produção.

"O problema é virar 0 a 7, ou seja, nenhum dia de trabalho e todos os dias em casa, porque está desempregado", disse o parlamentar.

Na noite da segunda-feira, 11, a assessoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), autora de uma das PECs sobre o assunto, informou que havia 134 assinaturas de apoio à proposta. Para que o texto seja protocolado, são necessárias 171 assinaturas.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), autor de outra PEC nesse sentido, pretende discutir com o governo uma estratégia para fazer avançar a sua proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tramita desde 2019, com parecer favorável.



