Atos golpistas "Estava retirando as pessoas", diz general Gonçalves Dias sobre presença no dia da invasão Em fala após pedido de demissão, ex-chefe do GSI afirma ter sido vítima de montagens

Segundo o agora ex-ministro Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nesta quarta-feira (19), ele foi ao Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro para retirar os invasores de dentro do local e verificar a depredação.

A saída acontece após a divulgação de imagens que mostram a movimentação de Dias no Planalto no dia.

-- Eu entrei no Palácio depois que ele foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro e quarto piso para que houvesse a prisão no segundo. Na sala ao lado da do presidente, retirei três pessoas e mandei descer. Lá, fui verificar se as portas estavam fechadas e se não houve depredação lá dentro -- afirmou, em entrevista à GloboNews.

Dias também disse não ter relação com as imagens que mostram um integrante da pasta orientando e dando água aos invasores:

-- Colaram minha imagem ao major distribuindo água para os manifestantes, fizeram cortes da minha imagem. Tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro, sempre pautei minha vida em cida dos valores éticos e morais. O maior presente que dou a mim até hoje é a honra. Aquilo é um absurdo, não sei de onde vazou.

A decisão pela demissão foi selada em uma reunião chamada de última hora nesta quarta-feira no Planalto. Além de Lula e Dias, também participaram do encontro os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil).

Nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social logo após a demissão informa que "o governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação" sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro. "A orientação do governo permanece a mesma: não haverá impunidade para os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro", diz o comunicado.

Já o GSI afirma, em nota, que apura as condutas de seus agentes durante os ataques do dia 8 de janeiro. Na ocasião dos ataques às sedes dos três poderes, funcionários da pasta trabalhavam no Palácio do Planalto.

