A- A+

SABATINA ''Estou esperançoso com seu voto'', diz Dino a Moro durante sabatina na CCJ Senador elogiou discurso de indicado de Lula ao STF, mas não revelou se apoiará nome de ministro na comissão

Além de abraçar o senador Sérgio Moro (União-PR) no plenário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o ministro da Justiça, Flávio Dino, brincou com o opositor ao dizer que estar "esperançoso" como o seu voto. Moro não declarou como votará sobre a indicação de Dino à uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Moro foi um dos últimos a votar na comissão. Quando Dino viu isso no painel, chamou a atenção de Moro e disse: — Ainda estou esperançoso com seu voto.

Ao questionar o ministro durante a sabatina, Moro declarou que o discurso durante a sessão foi "ponderado". O senador afirmou ainda, em tom de brincadeira, que entregaria a transcrição de sua fala para que ele não esquecesse o que falou durante a sabatina.

— O seu discurso foi um discurso muito ponderado aqui. Até nós precisamos dessas notas taquigráficas e entregar para Vossa Excelência não esquecer durante todo esse período. Porque acontece, infelizmente, problemas de memórias às vezes relacionados ao que foi dito aqui na sabatina — disse Moro, em tom bem-humorado.

Ao responder à pergunta do senador, Dino afirmou que os dois se conhecem há mais de 20 anos, da época em que ambos eram juízes federais, e que por isso responderia os questionamentos com "muita alegria".

— Quero agradecer ao senhor Sergio Moro. Nós nos conhecemos há algumas décadas, desde a magistratura federal, quando eu fui fazer campanha para ser presidente da Ajufe lá na Justiça Federal do Paraná. Por isso mesmo responde à Vossa Excelência todas as questões com muita alegria.

Moro saiu da CCJ logo após questionar Dino, sem revelar seu voto. O senador disse, no entanto, ter votado sim para Gonet.

Veja também

CORTE Flávio Bolsonaro diz que seu pai cogitou indicá-lo ao STF