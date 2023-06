"Estou motivado a continuar essa luta", relata Eduardo de Queiroz Monteiro durante homenagem

A- A+

Com agradecimentos e relatos da importância da Folha de Pernambuco na sociedade, o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, discursou ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, em sessão solene em homenagem aos 25 anos do jornal, completados em abril deste ano.



Durante o seu discurso, Eduardo Monteiro agradeceu aos presentes, falou da história da empresa e destacou a importância do jornal "no mundo das redes sociais, das fake news". "Nós temos que certificar a informação, Nós somos curadores da notícia." Ele também destacou a "revolução" do mundo digital e a "adequação da nossa realidade a esses novos tempos". "Eu tenho que dizer a vocês que tem sido um desafio cotidiano, mas eu estou motivado a continuar essa luta", declarou.

A seguir, trechos do discurso de Eduardo de Queiroz Monteiro na Câmara dos Deputados.



“Vim de um Estado, Pernambuco, onde tem dois jornais centenários, um vai ser bicentenário muito proximamente, que é o Diario de Pernambuco, que honra as melhores tradições da imprensa do Brasil, e o Jornal do Commercio. Nós, com 25 anos, merecermos essa homenagem, Augusto Coutinho e meus caríssimos deputados, senadores e representantes de todos os setores, é uma honra. Só um traço da generosidade e da amizade ensejaria uma homenagem dessa natureza. Muito obrigado, Augusto.”



“Registro a presença do jovem prefeito João Campos, filho de um grande amigo que se foi tão cedo. Minha vida com Eduardo [Campos] era uma relação de amizade muito viva. Nós não só tivemos flores e carinho, tivemos nossos desencontros de maneira muito respeitosa, e Eduardo, quando se foi, nos deixou um vazio enorme. Não é fácil uma geração produzir um quadro daquela envergadura política. Então, João, sua presença aqui é também a presença de Eduardo. E eu tenho que fazer um justíssimo registro ao belo trabalho que você vem fazendo à frente da Prefeitura da Cidade do Recife. É um reconhecimento que a Folha lhe deve e que o Recife lhe deve.”



“Muito obrigado a todos os diretores da Folha. Vocês estão vendo que a Folha tem um blend: eu, o Paulo Pugliesi [diretor executivo], e o José Américo [diretor operacional], que não pôde estar aqui por uma questão de saúde, somos de uma geração mais anterior. Mariana [diretora administrativa] e Leusa [editora-chefe] são sangue novo. São elas, com a presença feminina, com o toque da mulher e compromisso com aquele veículo, que fazem a gente ter a experiência e a inovação juntas. Então, queria agradecer muito penhoradamente a minha briosa equipe.”



“Quero agradecer a minha equipe e, sobretudo, exaltar que a Folha é seguramente uma afirmação do jornalismo de Pernambuco, que é um jornalismo qualificado, um jornalismo longevo. E a Folha ousou, abriu seus espaços.”



“Preciso dizer a vocês que a Folha nasceu de uma maneira inusitada. Pernambuco tinha um jornalismo muito estruturado, dois jornais, é verdade que a leitura era uma coisa quase elitista. Os jornais tinham um preço de capa elevado e havia um sem número de recifenses e pernambucanos que não tinham acesso à leitura. A Folha entrou com essa proposta popular, com preço de capa acessível, cinquenta centavos, e rapidamente ganhou audiência.”



“A Folha era um jornal com o perfil muito popular, refletia a violência. A gente não inventava, - a violência existia -, e a gente fazia muitas notícias de esportes também. E com o tempo, as circunstâncias foram me levando para o setor formador de opinião, para o anunciante, para o mundo publicitário, para a classe política, onde sempre tivemos um noticiário muito atuante. E fomos ganhando um mercado que não era o nosso original e que nos permitiu avançar muito.”



“Quando compramos a Folha, eu atravessei um primeiro desafio, que foi o prédio. A sede é no Centro do Recife, onde nasceu o Recife, e o imóvel era do meu pai [Doutor Armando Monteiro Filho], sempre muito generoso comigo, a figura humana mais extraordinária que eu conheci, sinto uma falta dele doída e vou sentir sempre, mas ele está aqui. Pedi ao meu pai: ‘o senhor está querendo alugar um imóvel no Centro do Recife? Acho que eu encontrei um inquilino seguro e bom pagador’. Ele disse: ‘quem é meu filho? Eu disse: ‘seu filho que se apresenta’."



“No mundo das redes sociais, das fake news, o jornal tem um papel muito importante. Nós temos que certificar a informação. Nós somos curadores da notícia. As notícias, com o mundo digital, há uma revolução ocorrendo, nem nós temos a dimensão disso. Não é fácil a adequação da nossa realidade a esses novos tempos, mas eu tenho que dizer a vocês que tem sido um desafio cotidiano, mas eu estou motivado a continuar essa luta.”



“Existe todo mundo no entorno do jornal torcendo para que esse veículo resista, sobreviva, seja uma trincheira importante na defesa das melhores causas de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Eu quero agradecer penhoradamente essa homenagem que recebo hoje, que é uma homenagem a um veículo, a uma ação coletiva, e dizer a vocês que nós voltamos reenergizados, mais fortalecidos com essa homenagem, que é, talvez, a coisa mais importante que nós recebemos na história, no 25º ano da Folha. Torcer para que esse mundo digital que vem se afirmando, ao mesmo tempo conviva com essa velha tradição. Eu sou da confraria de Gutenberg, eu gosto de pegar no jornal, eu gosto do cheiro da tinta, mas essa geração minha já não é a geração que prevalece.”



“Eu quero agradecer essa homenagem que recebemos aqui, ela é de uma simbologia extraordinária. Dizer a vocês que contem conosco na defesa das nossas melhores causas, dizer a vocês que eu estou muito honrado dessa homenagem. Meu pai, onde estiver, está muito feliz com essa homenagem. Ele teve um papel muito importante durante toda a minha trajetória, eu não seria nada sem ele.”



“Nós estamos em um dia inesquecível. Que vocês nunca se esqueçam da generosidade desta Casa em relação à trajetória da Folha de Pernambuco. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.”

