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Política "Estou na torcida para Raquel apoiar Lula", diz presidente do PT Carlos Veras destacou que não há impedimento para que diferentes candidaturas ao governo estadual apoiem a reeleição do presidente da República

O presidente estadual do PT, deputado Carlos Veras, ainda trabalha com a hipótese de a governadora Raquel Lyra (PSD) declarar apoio à reeleição do presidente Lula (PT), mesmo tendo em seu entorno lideranças ligadas ao bolsonarismo. O dirigente petista destacou que não há impedimento para que diferentes candidaturas ao governo estadual apoiem Lula, reforçando que o mais importante é ampliar a votação do presidente no estado.

Para Veras, a governadora deveria, inclusive, se antecipar a esse movimento como forma de reconhecimento pelos investimentos federais em Pernambuco. “Eu acho que ela já deveria ter dito que apoia Lula, porque seria a prova viva do que Lula tem feito por Pernambuco. Até onde eu tenho participado, ela sempre agradeceu ao presidente, porque ele faz tudo em favor do estado”, afirmou.

Veras também ressaltou que o apoio a Lula não precisa estar condicionado a alianças formais no plano estadual. Segundo ele, mesmo com palanques distintos na disputa pelo governo, é possível convergir na eleição presidencial. “O presidente Lula pode ser votado por todos em Pernambuco. Defender que tenha mais de uma candidatura votando no presidente Lula não tem nada fora do normal”, disse.

Ao comentar o atual cenário político da governadora, que conta com a presença de nomes alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Veras evitou cravar se Raquel adotará esse posicionamento, mas demonstrou expectativa. “É difícil para mim julgar e dizer se vai ou se não vai. Eu torço para que ela declare o voto a Lula e divida esse palanque dela que está sendo montado”, pontuou.

Ainda assim, ele fez ressalvas sobre o campo político que hoje compõe a base da gestora estadual. “Seria importante que ela não fosse para o palanque de setores bolsonaristas. Nós temos o único palanque que representa a democracia e as políticas públicas para quem mais precisa, que é o palanque do presidente Lula”, declarou, ao reforçar a posição do PT.

Por fim, Veras destacou que o partido seguirá trabalhando para fortalecer o projeto nacional liderado por Lula em Pernambuco, independentemente das decisões de outros grupos políticos. “O que eu posso é esperar, torcer. Todos os candidatos e candidatas podem votar no presidente Lula. Essa é uma eleição muito difícil e é importante que Pernambuco dê uma grande contribuição para a reeleição dele”, concluiu.

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