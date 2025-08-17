"Estou plantando comida, não ódio": Lula manda recado a Trump do seu jardim
Presidente brasileiro postou vídeo no Palácio da Alvorada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigiu-se ao seu homólogo americano, Donald Trump, no sábado (16), em um vídeo gravado no jardim de sua residência, no qual afirma estar "plantando comida, não violência e ódio".
Em meio a uma crise diplomática e comercial com a maior potência mundial, Lula plantou uma semente de uva — um dos produtos brasileiros afetados pelas tarifas punitivas de Trump — no Palácio da Alvorada e compartilhou o momento em um vídeo gravado pela primeira-dama, "Janja" da Silva.
"Espero que um dia você possa visitar a gente e possamos conversar para que você conheça o Brasil verdadeiro", diz Lula a Trump no vídeo, publicado em sua conta no X.
"Isso aqui é um exemplo. Estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio", acrescenta o presidente.
No início de agosto, Trump impôs tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros, entre as mais altas do mundo.
Ele justificou a decisão alegando que a Justiça brasileira está travando uma "caça às bruxas" contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022.
Leia também
• Mote bolsonarista para o Senado, impeachment de Moraes causa embaraços entre aliados para 2026
• Michelle chama Lula de "pinguço" e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência
• Alckmin pede "resposta rápida" do Legislativa a plano de socorro a tarifaço de Trump
As tarifas afetam várias exportações importantes da maior economia da América Latina, como café, frutas e carne.
Além disso, os Estados Unidos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, que preside o caso de Bolsonaro, e outros sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Lula expressou apoio ao STF e prometeu "defender (...) a soberania do povo brasileiro".
Bolsonaro ouvirá seu veredicto entre 2 e 12 de setembro. Se condenado, ele pode pegar cerca de 40 anos de prisão.