'Estou sendo acusado de (receber) um presente que eu não pedi', rebate Bolsonaro sobre joias

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ter conhecimento das joias recebidas avaliadas em R$ 16,5 milhões como presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle, em outubro de 2021. Em entrevista à CNN, Bolsonaro afirmou não saber o valor dos itens, e que não existe qualquer ilegalidade por parte dele.

"Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão" disse Bolsonaro.

De acordo com o Estado de S. Paulo, o governo de Jair Bolsonaro tentou entrar no país ilegalmente com o conjunto de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamante. O episódio envolveu várias tentativas subsequentes de liberar os itens da alfândega no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde o material acabou apreendido por não ter sido devidamente declarado.

As joias estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro Bento Albuquerque, e ambos voltavam de uma viagem pelo Oriente Médio. Ao saber que as peças haviam sido apreendidas, Albuquerque retornou à área da alfândega e tentou, ele próprio, retirar os itens, informando que se trataria de um presente pessoal para Michelle.

A ex-primeira-dama repercutiu pelas redes sociais a denúncia, ainda nesta sexta-feira. Em tom de ironia, questionou: 'Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo?'

Veja também

ex-presidente Bolsonaro afirma que 'não 'teríamos problemas com navios iranianos', se ele fosse presidente