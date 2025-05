"Estou sendo perseguido": foragido pelo 8 de Janeiro chora e pede socorro a Eduardo Bolsonaro

A- A+

Foragido nos Estados Unidos, o empresário Esdras Jonatas dos Santos, investigado por envolvimento com os atos golpistas que culminaram com os ataques de 8 de janeiro de 2023, publicou um vídeo chorando e pedindo ajuda para o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também se encontra em território americano desde que decidiu se afastar do mandato na Câmara. A publicação da última sexta-feira viralizou em diferentes páginas desde então.

No vídeo, que acumula mais de 200 mil visualizações em apenas um dos perfis que compartilhou o conteúdo, Esdras aparece com lágrimas nos olhos e voz embargada enquanto diz estar desesperado por apoio. Ele pede, então, para que os seguidores marquem Eduardo Bolsonaro nos comentários da publicação.

— Em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, eu preciso de socorro! Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos! Eu preciso não de dinheiro, eu preciso de um apoio — afirma o bolsonarista na publicação.





Em outras postagens, Esdras afirma que precisou pegar comida em latas de lixo e em porta de igrejas evangélicas. Ele também relata ter vendido um carro de luxo avaliado em R$ 400 mil para conseguir se manter nos EUA.

O bolsonarista tem um mandado de prisão aberto no Brasil por liderar manifestações golpistas em Minas Gerais após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O próprio Esdras conta estar nos Estados Unidos desde os atos de 8 de Janeiro.

O empresário ganhou projeção ainda no fim de 2022, após as eleições presidenciais, por participar de um acampamento localizado na porta de um quartel do Exército em Belo Horizonte, no qual os membros pediam por intervenção militar, bem como a anulação dos resultados das urnas. No início de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento do passaporte e o bloqueio das contas bancárias do empresário.

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no dia de 27 de fevereiro e, desde então, encontra-se nos Estados Unidos, onde vem articulando junto a autoridades do governo de Donald Trump possíveis sanções contra Moraes. Nesta segunda-feira, após pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF abriu um inquérito para apurar a atuação do parlamentar no exterior.

