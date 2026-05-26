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Eleições 2026 Estrategista de Bolsonaro em 2018 é nova baixa na campanha de Flávio após crise com Vorcaro Marcos Aurélio Carvalho afirma que concluiu fase prevista e nega desgaste com senador

O publicitário Marcos Aurélio Carvalho, um dos estrategistas digitais da corrida presidencial de Jair Bolsonaro em 2018, deixou a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em meio à reformulação da equipe de comunicação após a crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Carvalho afirmou que sua saída já estava prevista porque o trabalho estava concentrado na etapa inicial de estruturação estratégica da candidatura e negou qualquer tipo de ruptura com Flávio ou conflito interno dentro da campanha.

Nos bastidores do PL, porém, a saída é vista como mais um capítulo da reorganização após semanas de desgaste provocadas pela sucessão de revelações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”.

Na semana passada, o publicitário Marcello Lopes também deixou a equipe. A reformulação abriu espaço para a entrada do jornalista Alexandre Oltramari, que passou a assumir papel central na comunicação política da pré-candidatura ao lado do publicitário Eduardo Fischer, hoje conselheiro da campanha.

Em nota, Carvalho afirmou que encerrou sua participação após concluir a “fase de diagnóstico, posicionamento e organização inicial da estratégia de comunicação”.

Segundo ele, o trabalho incluiu o reposicionamento de Flávio numa linha de comunicação mais moderada e familiar, a apresentação pública da mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, e a criação da marca da pré-campanha.

O publicitário também disse ter coordenado uma pesquisa qualitativa nacional com 68 grupos em diferentes regiões do país, além da implementação da estrutura de dados e monitoramento digital da campanha.

— Faço votos de um bom trabalho à equipe que assume a próxima etapa da campanha — declarou.

Carvalho havia sido resgatado pelo entorno de Flávio neste ano como uma tentativa de profissionalizar a estrutura digital da campanha e construir uma imagem mais moderada para o senador.

Após a eleição de Bolsonaro em 2018, o publicitário perdeu espaço no entorno do ex-presidente com o avanço do grupo ligado a Carlos Bolsonaro, que passou a concentrar parte importante da comunicação digital e da estratégia política do bolsonarismo.

A saída de Carvalho ocorre num momento em que aliados de Flávio tentam reorganizar a pré-campanha presidencial após semanas consumidas pela crise envolvendo Vorcaro, disputas internas e pressão crescente dentro do PL sobre a viabilidade da candidatura do senador. Nesta terça-feira, Flávio está nos Estados Unidos à espera do presidente Donald Trump.

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