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Política Estrategista digital em IA diz que eleitor só vota agora olhando para o futuro Segundo Alan Bueno, o domínio da inteligência artificial será decisivo nas próximas disputas eleitorais

A inteligência artificial está mudando as campanhas eleitorais, ampliando o alcance de candidatos e dificultando a distinção entre conteúdos verdadeiros e falsos. Para o empreendedor e estrategista político Alan Bueno, especialista em inteligência artificial e criador de soluções tecnológicas para campanhas no Brasil, o domínio dessas ferramentas será decisivo nas próximas disputas. “As pessoas não votam mais pelo que foi feito no passado. É só o futuro”, afirmou, em entrevista à Folha.

Segundo Bueno, a velocidade de produção e disseminação de conteúdos gerados por inteligência artificial tornou o controle das informações um dos principais desafios das eleições. Ele citou vídeos manipulados, conhecidos como deepfakes, e conteúdos falsos que circulam nas redes sociais e podem gerar repercussões judiciais. “Temos uma quantidade de vídeos sendo feitos com um nível de realidade tão grande que não sabemos mais o que é verdadeiro e o que é falso”, disse.

O estrategista também mencionou questionamentos envolvendo o alcance de mensagens políticas no WhatsApp e a atuação da Meta na identificação de materiais produzidos por IA. Com sete anos de experiência em campanhas eleitorais, Bueno afirma ter participado de cerca de 25 disputas em diferentes regiões do país, trabalhando com candidatos de esquerda e de direita.

A tecnologia, segundo ele, permite mapear áreas com maior probabilidade de votos e direcionar anúncios para públicos específicos. A estratégia funciona como um sistema de orientação para as campanhas, ajudando a definir onde concentrar esforços de comunicação. No primeiro turno das eleições deste ano, ele relatou resultados vitoriosos em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Acre e Alagoas.

O especialista avalia que o avanço das ferramentas digitais também pode favorecer candidatos sem grandes recursos financeiros, desde que saibam utilizar inteligência artificial, anúncios e estratégias de comunicação. Para ele, o conhecimento tecnológico terá peso crescente nas próximas eleições, inclusive nas disputas municipais de 2028.

Bueno observa que políticos já estão antecipando a preparação para as campanhas de prefeito e vereador, em um cenário no qual a presença digital ganha importância antes mesmo do período oficial de campanha.

Apesar das oportunidades, o estrategista demonstra preocupação com a possibilidade de o ambiente digital favorecer candidatos conhecidos pela atuação nas redes sociais em detrimento de políticos com experiência em gestão pública. Segundo ele, a tendência pode reduzir o espaço de lideranças que dedicaram a vida à administração pública, mas não possuem a mesma capacidade de mobilização digital. “

“Quem dominar IA, os anúncios e a comunicação vai ter uma vantagem significativa, por um custo muito menor”, afirmou, ao destacar que o dinheiro, isoladamente, não garante mais o sucesso eleitoral.

Para Bueno, o desafio das próximas disputas será conciliar o uso das novas tecnologias com a qualidade da representação política e a confiabilidade das informações. A dificuldade de controlar conteúdos produzidos em larga escala, segundo ele, deve continuar influenciando as campanhas e exigindo novas respostas das plataformas digitais e da Justiça Eleitoral.

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