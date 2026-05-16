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Estreito de Ormuz: países europeus negociam com Teerã sobre tráfego em área bloqueada

O bloqueio perturba os mercados e concede a capital iraniana um instrumento de pressão estratégico

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Navios ancorados no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no sul do IrãNavios ancorados no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no sul do Irã - Foto: Amirhossein Khorgooei/AFP

Vários países europeus negociam com o Irã para obter autorização para atravessar o Estreito de Ormuz, via estratégica para o tráfego de petróleo que está bloqueada desde o início da guerra no Oriente Médio, informou neste sábado (16) a televisão estatal.

"Após a passagem de navios procedentes de países do leste da Ásia, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que há europeus que iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária para atravessar o estreito", anunciou a emissora, sem revelar os países.

O bloqueio exercido pelo Irã na importante via marítima, pela qual antes do conflito transitavam 20% dos combustíveis consumidos no planeta, perturba os mercados e concede a Teerã um instrumento de pressão estratégico.

O presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou que o país implementou "um mecanismo profissional de gestão do tráfego" no Estreito de Ormuz, que em breve estará operacional.

"Serão beneficiados (pelo mecanismo) apenas os navios comerciais e as partes que cooperarem com o Irã", enfatizou, antes de afirmar que "serão cobradas as taxas correspondentes pelos serviços especializados".

"A via permanecerá fechada aos operadores do projeto chamado 'liberdade'", destacou, em referência a uma iniciativa militar temporária dos Estados Unidos que pretende escoltar navios comerciais bloqueados no estreito.

Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos, apesar do precário cessar-fogo que entrou em vigor em 8 de abril. Na quinta-feira, o Irã anunciou que suas forças navais haviam autorizado a passagem de "mais de 30 navios" chineses pelo estreito. A China é a principal importadora de petróleo iraniano.

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