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BRASIL Estrelas internacionais, segurança e Milei fora da festa: o que já se sabe sobre a posse de Lula Nos preparativos para a cerimônia, o Palácio do Planalto acompanha também o andamento das obras de revitalização da Praça dos Três Poderes

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro, terá uma programação musical com artistas internacionais, organização coordenada pela primeira-dama Janja da Silva e uma estrutura de recepção de público distribuída por diferentes espaços de Brasília.



O cantor porto-riquenho Bad Bunny e o inglês Roger Waters, ex-Pink Floyd, estão confirmados no evento musical na noite da cerimônia, informou ontem o colunista Lauro Jardim, do Globo.

Outras atrações internacionais estão em negociação, entre elas Manu Chao e Tom Morello, guitarrista que integrou as bandas Rage Against the Machine e Audioslave. É a primeira-dama quem tem feito o contato com os artistas e o objetivo é fechar a lista até sexta-feira.

Nos preparativos para a cerimônia, o Palácio do Planalto acompanha também o andamento das obras de revitalização da Praça dos Três Poderes, tradicionalmente utilizada para acomodar os apoiadores que assistem ao discurso presidencial. A previsão é de que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto novamente acompanhado de representantes da sociedade como idosos, jovens e indígenas.

Espaços reservados

Um dos pontos em discussão é a definição dos espaços que serão utilizados para receber a militância e o público que acompanhará a programação. O campus da Universidade de Brasília (UnB), o parque de exposições da Granja do Torto, o Parque da Cidade e escolas estão entre os locais que deverão ser utilizados.





O esquema de segurança especial vai ser mantido até 10 de janeiro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao todo, 22 órgãos distritais e federais vão atuar em conjunto. Uma das definições é de que haverá pontos de revista em um perímetro de dois quilômetros a partir da rodoviária de Brasília até o palco dos shows.

Durante uma live no último sábado, Lula anunciou que tomará posse no Congresso, fará o discurso no parlatório do Palácio do Planalto e, em seguida, pretende “cumprimentar as pessoas e cair na farra”.

— A Janja vai ser coordenadora da posse. Eu só tenho meu compromisso oficial de ir no Congresso tomar posse. Vou combinar com (Davi) Alcolumbre (presidente do Senado) para ser de manhã, às 10h. Vai ter muito convidado estrangeiro, depois vou fazer um pronunciamento à nação no parlatório, vou cumprimentar as pessoas e cair na farra. Vai ser minha última posse, aos 81 anos. Estou muito feliz da vida — disse Lula durante live com o deputado André Janones (Rede-MG).

Um dos pontos de atenção dos preparativos é a conclusão da revitalização da Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto recebeu do governo do DF a previsão que as obras serão entregues até 18 de dezembro, a pouco mais de duas semanas da cerimônia. Apesar do prazo informado, há apreensão no entorno presidencial com a possibilidade de novos atrasos, já que o espaço é tradicionalmente utilizado para acomodar o público que acompanha o discurso de Lula no parlatório.

Recuperação da praça

O trabalho de recuperação do espaço começou em novembro de 2025 e inclui intervenções na pavimentação em pedra portuguesa, melhorias na drenagem e na acessibilidade, modernização da iluminação e instalação de suportes para câmeras de segurança.

A execução tem enfrentado dificuldades pela falta de calceteiros, profissionais especializados em reparar, desenhar e assentar os pavimentos de pedra portuguesa. O trabalho exige a limpeza, o polimento e o encaixe das pedras individualmente. A escassez desses trabalhadores chegou a levar a empresa responsável pela obra a trazer profissionais do Rio de Janeiro para atuar em Brasília. Procurado, o governo do DF confirmou a previsão de entrega.

O canteiro é acompanhado diariamente pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro, que costuma visitar as obras e é cobrado por Lula sobre o andamento dos trabalhos.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a primeira etapa da revitalização será concluída em dezembro de 2026. O restauro dos monumentos e das obras de arte, por sua vez, ficará para o primeiro semestre de 2027.

Goveno desiste de convidar Milei

O governo Lula decidiu que o embaixador Julio Bitelli não assumirá novamente o posto de embaixador na Argentina e que também não convidará o presidente do país vizinho, Javier Milei, para a posse do petista.

As decisões são uma reação às novas declarações de autoridades argentinas sobre o processo eleitoral brasileiro. No sábado, em entrevista a uma emissora de televisão, o chanceler Pablo Quirno disse, ao falar sobre o fato de Milei não ter cumprimentado Lula pela vitória, que “houve situações dentro do processo eleitoral que, de certa forma, colocaram em dúvida todo o cenário”, sem citar qualquer provas.

No fim do mês passado, interlocutores da diplomacia brasileira haviam afirmado que a tendência era convidar para a posse de Lula tanto Milei quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em relação ao embaixador na Argentina, o Ministério das Relações Exteriores convocou Bitelli para consultas em julho após as declarações de Javier Milei, durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro presidente. Milei é aliado de primeira hora da família do ex-presidente.

O líder argentino se referiu a Lula durante a convenção como “presidiário” e chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “lixo careca”.

Desde então, Bitelli não retornou mais a Buenos Aires. Agora, a sua volta foi definitivamente descartada e o governo brasileiro decidiu que manterá sua representação diplomática na capital argentina sem embaixador.

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