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ELEIÇÕES 2026 Estudo da UFPE mostra que não houve anomalias na vitória de Lula contra Flávio Bolsonaro Trabalho chega em boa hora para atestar o processo eleitoral brasileiro após as polêmicas envolvendo as votações do segundo turno

Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apontou que não houve ilicitude na eleição presidencial que reelegou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao quarto mandato no país. O trabalho foi publicado na última sexta-feira (6).

Segundo a UFPE, ao aplicar o método da distribuição de percentuais inteiros, "os autores não encontraram nenhuma anomalia estatística nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), demonstrando a licitude do processo eleitoral brasileiro".

O estudo atesta o processo eleitoral brasileiro após as polêmicas envolvendo as votações do segundo turno, cujo horário de encerramento foi prorrogado das 17h para as 19h após solicitação das campanhas de Lula e do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL).

Apontada por Flávio Bolsonaro como uma mudança indevida nas regras eleitorais, a prorrogação de duas horas teve um registro de 34,3 mil votos. A vantagem de Lula para reeleição, no entanto, foi superior a 4 milhões de votos.

Intitulado “Electoral Fraud and the Brazilian Missing Peaks”, o artigo foi publicado originalmente em inglês pelo King's College London e republicado em português pelo DesvenDados.

Os autores são os professores Dalson Britto Figueiredo Filho e Ernani Rodrigues de Carvalho Neto, ambos do Departamento de Ciência Política do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE, Campus Recife.

Flávio Bolsonaro venceu no primeiro turno, mas foi derrotado por Lula no segundo. - Fotos: Sérgio Lima/AFP; Evaristo Sá/AFP

Como funcionou o estudo

Para chegar aos resultados, os autores da pesquisa aplicaram um teste estatístico, criado pelos pesquisadores Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov (2016), que já expôs fraudes nas eleições russas.

"O método da distribuição de percentuais inteiros não depende de informantes nem de documentos vazados. Ele exige apenas os boletins de urna oficiais de cada seção eleitoral, o uso da aritmética e uma regularidade do comportamento humano: a preferência por números redondos quando as pessoas inventam números", explicou a UFPE, em comunicado à imprensa.

De acordo com os dados oficiais do TSE, a eleição presidencial brasileira terminou com a vitória de Lula (PT) no segundo turno com 51,79% dos votos válidos. Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) - que havia vencido o primeiro turno, em 4 de outubro, com 47,03% dos votos válidos -, ficou em segundo lugar com 48,21% dos votos válidos.

Lula foi reeleito ao 4° mandato como presidente do Brasil. - Foto: Juan Barreto/AFP

A partir da análise científica dos boletins dos resultados de todas as seções eleitorais do país em 2026, além de simulações realizadas para comparações e da avaliação de dados de eleições anteriores, os picos em percentuais inteiros não apareceram no Brasil.

"Em paralelo, segundo dados informados no estudo brasileiro, na Rússia, a anomalia dos números inteiros tem oscilado em torno de mil seções, desde 2004, alcançando cerca de duas mil, em 2008 e 2018, e atingindo 3.670 em 2020 - todas as vezes muito acima do que o acaso produziria", completou a universidade.

No Brasil, o valor é de 171 no primeiro turno de 2026, o maior dos seis valores dos turnos das eleições de 2018, 2022 e 2026, contra uma faixa que chega a 795. No primeiro turno de 2022, o valor é negativo: houve 46 seções com números inteiros a menos do que o acaso preveria.

Somando todos os seis turnos, observam-se 535.137 seções com números inteiros contra 534.817 esperadas. "Também foram testadas as variações óbvias, acompanhando Lula em vez de Flávio Bolsonaro no primeiro turno de 2026 e calculando as proporções sobre o total de votos depositados na urna, como faz a lei russa, em vez de sobre os votos válidos, como determina a lei brasileira", afirmou a UFPE.

"Nenhum desses resultados sai de dentro da faixa esperada", completou a instituição.

"Passar no teste é, portanto, compatível com uma eleição limpa, mas também com uma eleição fraudulenta na qual a manipulação nunca envolveu números redondos. Ainda assim, vale a pena saber o que o teste de fato descarta. Se a apuração de 2026 tivesse sido manipulada da maneira como as apurações russas foram, a evidência apareceria em um gráfico simples o suficiente para ser impresso em uma única página. Procuramos por essa evidência em seis turnos eleitorais e não a encontramos”, concluiram os pesquisadores.



Primeiro artigo de uma série

O artigo é o primeiro de uma série futura que utilizará métodos de perícia eleitoral para avaliar a integridade, consistência e confiabilidade dos dados eleitorais das eleições presidenciais brasileiras de 2026. A série é uma iniciativa do The Transparent Ballot Box Project (Projeto Urna Transparente), desenvolvido pela Transparência Eleitoral.



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