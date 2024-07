"Eu fui ao mundo ano passado, mas agora é o mundo que vem ao Brasil", diz Lula

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (19) que viajou no ano passado, mas que agora são líderes de outros países que vêm ao Brasil. Ele deu a declaração em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo o petista, o Brasil tem que "gostar" de todo mundo. O que importaria, nesse raciocínio, é a relação entre Estado e Estado. Lula não mencionou nomes, mas um de seus desafios na atualidade é manter a relação de Estado entre Brasil e Argentina, enquanto o presidente do país vizinho, Javier Milei, dá declarações contra o brasileiro.





O petista também disse que o Brasil vive um bom momento e que ele, Lula, vive um momento excepcional. O discurso do presidente foi no primeiro de três compromissos que terá nesta sexta-feira em São José dos Campos. A cerimônia foi para anunciar investimentos na Via Dra e Rio Santos. A administradora da rodovia, a CCR, emitiu R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas ancoradas pelo BNDES.

Além de Lula, estavam presentes os ministros Laércio Portela (Secom), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Renan Filho (Transportes), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio e vice-presidente da República), Fernando Haddad (Fazenda), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral). Também o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

