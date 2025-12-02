A- A+

Negócios "Eu gosto dele", diz Trump após conversa por telefone com Lula Durante evento na Casa Branca, presidente dos EUA afirmou ter tido uma "conversa muito boa" com líder brasileiro, em ligação que tratou de comércio, sanções e combate ao crime organizado.

Durante um evento na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou, ao ser questionado por repórteres, que teve uma “conversa muito boa” com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no telefonema que os dois mantiveram mais cedo.

Segundo o Palácio do Planalto, a ligação durou 40 minutos e também tratou do “combate ao crime organizado”.

Questionado sobre o conteúdo da conversa, Trump disse que discutiram sanções, lembrando que havia imposto medidas relacionadas a “certas coisas que aconteceram”.

Ele se referia às tarifas de até 50% aplicadas pelo governo americano a diversos produtos brasileiros exportados aos EUA — pacote cuja justificativa citou, entre outros fatores, o processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia abaixo a fala traduzida na íntegra:

— Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções porque, como você sabe, impus sanções relacionadas a certas coisas que aconteceram. Mas tivemos uma conversa muito boa. Ele... eu gosto dele. Muito bom. Já tivemos algumas boas reuniões, como você sabe. E hoje tivemos uma conversa realmente muito boa.

De acordo com nota divulgada pelo governo brasileiro, Lula classificou como “muito positiva” a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Ele destacou, porém, que ainda há outros itens tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e afirmou que o Brasil deseja avançar rapidamente nessas negociações.

O Planalto informou ainda que os dois presidentes trataram de uma atuação conjunta no combate ao crime organizado. O tema entrou na pauta em meio às ações dos Estados Unidos no mar do Caribe contra embarcações suspeitas de transportar drogas:

“O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal para asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas.”

Ainda segundo o governo, os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas.

Veja também