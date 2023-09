"Eu gosto dele, mas não dei a palavra", diz Bolsonaro sobre apoio à reeleição de Ricardo Nunes em SP

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o seu apoio à reeleição do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) ainda não é certo. Em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", o ex-mandatário não descartou a possibilidade de que o PL tenha candidatura própria e se alie a Nunes no segundo turno.

"Eu gosto dele (Nunes). Mas não dei a palavra a ele ainda. Como não dei a palavra ainda para o Nunes, vamos supor que o PL tenha candidato próprio aqui. No segundo turno, o nosso candidato saindo fora, eu estaria com o Numes contra o outro, que vai ser de esquerda. Então é por aí" disse Bolsonaro.

No início das especulações em relação às pré-candidaturas, o deputado federal e ex-ministro do Meio-Ambiente, Ricardo Salles, havia manifestado interesse em concorrer, mas terminou preterido. O ex-presidente foi questionado se o PL também deseja ter uma candidatura própria ou se seria um desejo pessoal dele.

"Olha, eu falei com o Valdemar que eu gostaria que no Brasil todo, onde tivesse segundo turno, nós tivéssemos candidatura própria. Até para reforçar a bancada de vereadores. E ficaria já acertado o apoio ao Nunes no segundo turno, ou dele ao nosso candidato, se o nosso é que for para a segunda rodada. Estaríamos juntos, de graça. Essa aqui é a intenção nossa."

Na semana passada, Ricardo Nunes foi questionado por uma estudante sobre estar no mesmo palanque de Bolsonaro. A resposta do prefeito não agradou os apoiadores:

"Eu? Do lado do Bolsonaro?" disse Nunes.

Depois, em sua resposta, adotou tom pragmático e disse que conversa “com todos”. Sem mencionar uma aliança eleitoral, ainda exaltou índices de vacinação na capital paulista e pediu que não coloquem em sua conta “coisas dos outros”.

"Não tenho proximidade com o (ex-)presidente Bolsonaro, como não tenho com o (presidente) Lula" afirmou.

