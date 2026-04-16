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ARTICULAÇÃO POLÍTICA "Eu não vim para cá para ser um Zé Mané", diz Guimarães, novo ministro da articulação política Na avaliação do ministro, o governo tem muitos "problemas pretéritos" que causam tensão com o Congresso

O novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, admitiu nesta quinta-feira, 16, que o governo Lula sofre com a falta de unidade na articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso e disse ter a tarefa de mudar esse quadro.

"Eu não vim para cá para ser um Zé Mané, não", afirmou Guimarães, que deixou a liderança do governo na Câmara dos Deputados para ocupar o lugar de Gleisi Hoffmann. "Quero construir consensos no dissenso. Um dos principais problemas do governo é a não unificação das políticas públicas e vamos resolver isso", disse.

Na avaliação de Guimarães, o governo tem muitos "problemas pretéritos" que causam tensão com o Congresso, principalmente com o Senado.

"Uma das principais funções minhas será retomar o diálogo com David", observou, numa referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Estão parados no Senado temas como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter, um projeto do próprio Guimarães, conhecido como Redata.

Indicação de Jorge Messias

A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) também desagradou a Alcolumbre, o que obrigou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a enviar sua mensagem ao Senado quase cinco meses após o anúncio da escolha.

A sabatina de Messias no Senado está marcada agora para o próximo dia 28 e até hoje o governo não tem a segurança de que sua escolha será aprovada. "Vou conversar com Davi e trabalhar muito para isso", disse Guimarães.

Projeto que regulamenta trabalho por app

Na lista dos problemas citados pelo novo ministro também está a falta de acordo sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos. Em café da manhã com jornalistas, Guimarães afirmou que essa votação deve ficar para depois das eleições.

"Por que não votamos o projeto dos aplicativos? Porque não tem acordo sobre nada. As plataformas não concordam, os entregadores também não e a oposição só estava esperando um vacilo nosso", argumentou o novo ministro.

Pesquisas eleitorais

Guimarães minimizou resultados de pesquisas de intenção de voto que mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em situação de empate técnico com o presidente Lula ou até mesmo à frente do petista em eventual segundo turno na disputa pela Presidência.

"Ele (Flávio) não tem mérito para ser presidente da República. Vai chegar a hora de a onça beber água", previu Guimarães.

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