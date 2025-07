A- A+

tarifaço "Eu quero ser tratado com respeito", diz Lula sobre Trump em entrevista ao The New York Times Presidente brasileiro afirma que EUA estão ignorando demandas de Brasília por negociação às vésperas da entrada em vigor de tarifa de 50%

Às vésperas de entrar em vigor uma tarifa comercial de 50% anunciada pelo presidente americano Donald Trump contra produtos brasileiros, o The New York Times (NYT) publicou nesta quarta-feira uma entrevista com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula reforça o que tem dito nos últimos dias, que os EUA estão ignorando as ofertas do governo brasileiro para negociar e diz que o país não será subserviente:

“Tenham certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência”, afirmou, para em seguida completar: “Trato todos com muito respeito. Mas quero ser tratado com respeito.”

