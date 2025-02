A- A+

presidente do brasil "Eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser", diz Lula sobre reforma ministerial "Estou feliz com meu governo, acho que os ministros cumpriram à risca o que tinham que fazer"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou dizer nesta quarta-feira quando fará uma reforma ministerial em seu governo.

— Eu mudo quando eu quiser. Da mesma forma que eu convidei quem eu queria, eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser. É simples assim.

Lula disse uma eventual mudança no governo é uma coisa íntima dele.

— Mudar ou não mudar o governo é uma coisa que pertence intimamente ao presidente. Estou feliz com meu governo, acho que os ministros cumpriram à risca o que tinham que fazer. Pode ser no meio do ano, pode ser no final de ano, se eu achar que tiver que mudar, as pessoas vão mudando na medida que precisarem ser mudadas.

