Gaza

EUA, Catar, Egito e Turquia pedem moderação em Gaza

Declaração destaca os avanços na primeira fase do acordo de paz

Vista geral das casas destruídas no campo de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza.Vista geral das casas destruídas no campo de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza. - Foto: Eyad Baba / AFP

Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia pediram neste sábado às partes que acordaram um cessar-fogo na Faixa de Gaza que cumpram suas obrigações e ajam com moderação, informou o enviado especial americano, Steve Witkoff, após conversas na cidade de Miami.

Autoridades desses países se reuniram com Witkoff para revisar a primeira etapa do cessar-fogo, que teve início em 10 de outubro. "Reafirmamos nosso compromisso com a totalidade do plano de paz de 20 pontos do presidente Donald Trump, e pedimos a todas as partes que mantenham suas obrigações, exerçam moderação e cooperem com os mecanismos de monitoramento", publicou o enviado americano no X.

O encontro ocorreu em meio à tensão contínua envolvendo o cessar-fogo. A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que seis pessoas morreram ontem em um bombardeio israelense contra um abrigo, o que aumentou para 400 o número de palestinos mortos por fogo israelense desde a entrada em vigor do acordo.

Israel acusa repetidamente o Hamas de violar a trégua, e seu Exército informou que três soldados morreram no território palestino desde outubro.

A declaração de hoje destacou os avanços na primeira fase do acordo de paz, entre eles o aumento da ajuda humanitária, a devolução dos reféns do Hamas, as retiradas parciais de tropas e a redução das hostilidades.

