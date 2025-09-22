Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LEI MAGNISTKY

EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem material a Moraes, diz secretário

"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura", afirma Bessent

Reportar Erro
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott BessentO Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o governo norte-americano "continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos".

A afirmação consta em comunicado divulgado pelo Tesouro dos EUA, intitulado "Sanções do Tesouro à Rede de Apoio do Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil", no qual informa a aplicação de sanções à Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA e a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados - incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Bessent no texto, que foi compartilhado por ele também em sua conta no X.

Leia também

• Moraes quer relatório detalhado de vistorias em carros que estiveram em casa de Bolsonaro

• O que é a Lei Magnitsky usada por Trump contra esposa de Moraes, quais suas punições e quem já foi punido?

• Ibovespa piora após sanção dos EUA à esposa de Moraes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter