EUA libera visto de ministro da Saúde para acompanhar Lula na ONU

A- A+

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu na manhã desta quinta-feira o visto dos Estados Unidos para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nova York, de 20 a 24 deste mês. Existe a expectativa de o ministro participar da conferência internacional da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), além da Assembleia Geral da ONU, onde Lula fará o discurso de abertura.

Padilha estava com o visto vencido deste 2024 e pediu a renovação no último dia 18 de agosto. Na terça-feira passada, ao ser perguntado por jornalistas sobre o que achava da demora para obter o documento que lhe permitiria entrar os EUA, o ministro afirmou não estar "nem aí".

— Esse negócio do visto é igual aquela música, ‘tô nem aí’. Vocês estão mais preocupados com o visto do que eu. Eu não tô nem aí. Acho que só fica preocupado com o visto quem quer ir pros Estados Unidos. Eu não quero ir para os Estados Unidos. Só fica preocupado com o visto quem quer sair do Brasil, ou quem quer ir pra lá fazer lobby de traição da pátria, como alguns estão fazendo. Não é meu interesse, tá certo? — disse, referindo-se ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No mês passado, dias antes de o titular do Ministério da Saúde pedir a renovação do documento, a esposa e a filha de 10 anos de idade do ministro tiveram os vistos de entrada nos EUA cancelados pelo governo americano. Servidores públicos federais que participaram da implementação do programa Mais Médicos, criado em 2013, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, também foram atingidos pela medida. Segundo a Casa Branca, médicos cubanos que trabalhavam no Brasil pelo programa eram alvos de exploração de mão-de-obra escrava.

Lula e sua comitiva embarcarão para Nova York no próximo domingo. No entanto, poucos dias antes da viagem, não se sabia que o governo dos EUA iria ou não liberar os vistos para os integrantes da delegação de Lula.

Veja também