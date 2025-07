EUA revoga visto de Alexandre de Moraes por 'caça às bruxas' contra Bolsonaro (Rubio)

A- A+

Os Estados Unidos revogaram nesta sexta-feira (18) o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, horas depois que ele restringiu as atividades do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado.



"A caça às bruxas política do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende para além das fronteiras do Brasil para visar americanos", disse o Secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

