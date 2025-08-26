Ter, 26 de Agosto

BRASIL

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas ao Brasil, assim como sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (26), que o governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, uma decisão que classificou como "irresponsável".

"Queria dizer ao companheiro Lewandowski a minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar seu visto", disse Lula (PT) durante uma reunião ministerial transmitida ao vivo em Brasília.

O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas ao Brasil, assim como sanções financeiras e a revogação de vistos de autoridades em resposta ao julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta tentativa de golpe de Estado.

 

"Essa atitudes são inaceitáveis, não só contra o ministro como também todos os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira", acrescentou Lula.

A situação judicial do ex-presidente gerou fortes tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

O governo Trump suspendeu o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que preside o julgamento, e aplicou a "Lei Magnitsky", um instrumento para sancionar financeiramente supostos violadores de direitos humanos em todo o mundo.

No final de julho, Washington bloqueou todos os bens e ativos de Moraes nos Estados Unidos. Também revogou os vistos de outros ministros do STF.

No início de agosto, Trump impôs tarifas punitivas de 50% sobre muitos produtos brasileiros, sob o argumento de que há uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

O ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva e a decisão do seu julgamento deve ser proferida a partir de 2 de setembro. Ele pode pegar cerca de 40 anos de prisão.

