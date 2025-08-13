A- A+

Cuba EUA sanciona secretário do Ministério da Saúde por relação com programa 'Mais Médicos' "Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba", disse o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, "por sua cumplicidade" com o programa "Mais Médicos", uma parceria com Cuba.

Washington acusa Sales e Kleiman de terem desempenhado "um papel no planejamento e execução" do programa Mais Médicos, em que o governo federal contratou cubanos para conseguir preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Utilizaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba", denunciou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em comunicado.

Washington os acusa de pagar "conscientemente" a Havana "o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos".

Dezenas de médicos cubanos que prestaram serviços no programa "relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa", afirmou Rubio.

O Brasil tem estado sob o foco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos meses, principalmente devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

Em clara oposição às políticas cubanas, Bolsonaro comparou o programa Mais Médicos à "escravidão", sob o qual Cuba chegou a enviar milhares de médicos para trabalhar no Brasil.

Em resposta a essas críticas, Havana retirou seus médicos do Brasil em novembro de 2018, pouco antes de Bolsonaro assumir o poder em janeiro de 2019.

Desde que voltou ao poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reativou o programa criado em 2013 para ampliar a assistência médica em regiões desfavorecidas, mas comprometeu-se a priorizar os profissionais brasileiros.

