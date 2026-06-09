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PRESIDENCIÁVEL EUA têm 'toda razão' ao usar facções e corrupção como justificativas para tarifaço, diz Caiado Ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República tratou do tema durante evento em São Paulo, nesta terça-feira

O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, nesta terça-feira, 9, que os Estados Unidos têm motivos reais para aplicar o novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. Durante um evento de agronegócio em São Paulo, ele culpou diretamente o governo Lula (PT) pela conduta americana.

"Eles têm aquela legislação própria para avaliar onde o Brasil não está cumprindo com as suas responsabilidades. Em relação ao Código Florestal, podemos derrubar isso imediatamente, porque temos os biomas preservados. Mas, ao mesmo tempo, você há de convir que existem dois fatores que eles têm toda razão", alegou Caiado.

Para o adversário do petista, ao contrário do primeiro tarifaço, o relatório recente do Escritório do Representante de Comércio dos EUA, baseado na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, não tem motivação política. Ele considera que efetivamente o país apresenta falhas no enfrentamento ao crime organizado e no combate à corrupção.

"No momento em que você tem as multinacionais do crime, as maiores do mundo hoje no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, eles têm todo motivo. E, ao mesmo tempo, a corrupção, sendo que as empresas lá são submetidas a compliance. Ora, se o presidente da República realmente tratasse desses assuntos, ele não teria essas penalidades".

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