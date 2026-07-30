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ELEIÇÕES 2026 EUA vão tentar interferir aqui para ajudar Flávio a ganhar eleições, diz Lula Apesar da avaliação, o petista afirmou que este cenário não o preocupa e voltou a criticar o que classifica como "mentiras" contra o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, que o governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, tentará interferir nas eleições brasileiras para favorecer o senador Flávio Bolsonaro (PL). "Eles vão tentar interferir aqui, tentando ajudar o lado de lá a ganhar as eleições", declarou Lula em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda.

Apesar da avaliação, o petista afirmou que este cenário não o preocupa e voltou a criticar o que classifica como "mentiras" contra o Brasil: "Eles querem que a América Latina volte a ser quintal dos Estados Unidos. E o que eu estou dizendo claramente: ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Nós vamos ganhar na narrativa. Cada mentira que contarem a respeito do Brasil, nós vamos desmascarar".

Lula rebateu ainda a tentativa de questionar as urnas eletrônicas: "Se a urna eletrônica permitisse fajutagem, esse ser humano não seria presidente da República. Porque jamais a elite política brasileira ia deixar um metalúrgico ganhar as eleições".





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