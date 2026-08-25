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BRASIL Evangelização no YouTube e autoajuda para casal: quem é o deputado mais seguido do país Com 44,2 milhões de internautas acompanhado suas publicações, Fábio Teruel (MDB) fica atrás apenas de Bolsonaro no ranking dos políticos mais populares nas redes sociais; parlamentar se envolveu em controvérsias no mandato

Atrás apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Fábio Teruel (MDB-SP) é o político brasileiro com mais seguidores nas redes (44,2 milhões), segundo ranking feito pela Bites e citado pelo colunista Lauro Jardim, do Globo.



Teruel entrou na política apenas em 2022, quando foi eleito para seu primeiro mandato na Câmara, depois de construir uma audiência com vídeos de evangelização e autoajuda — inclusive para casais. Desde então, também se envolveu em controvérsias, como o envio de uma emenda para recapear as ruas do condomínio de luxo onde mora.

O próprio Teruel, no entanto, contesta a ideia de que o número de seguidores represente influência política. Em entrevista ao Globo, afirmou que sua audiência foi construída antes da política e é formada principalmente por pessoas que acompanham suas orações e mensagens religiosas. Segundo ele, quando publica conteúdo político, seu engajamento é muito menor.

— Eu sou um evangelizador. As pessoas que me seguem, me seguem pela minha palavra, pela minha mensagem — disse.

Teruel compara seu caso ao de um artista que eventualmente entrasse na política. Para ele, medir a influência política apenas pelo número de seguidores mistura públicos diferentes. O deputado afirma que seu trabalho político acontece principalmente no rádio, onde atua há mais de 30 anos, e em grupos de WhatsApp, enquanto preserva as redes sociais para a evangelização.

— Não tem nada de política, eles não me seguem porque eu estou de direita, de esquerda — afirmou.

Segundo ele, uma das dificuldades de suas campanhas eleitorais é justamente transformar a audiência digital em votos, pela falta de engajamento político desse público. Apesar da declaração, em 2022, ele foi eleito deputado federal por São Paulo com 235.165 votos, em sua primeira tentativa para um cargo público. A votação o colocou entre os candidatos mais votados do estado.





Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, Teruel trabalhou no rádio e passou por emissoras como Globo, Tupi e Tropical. Formado em Comunicação Social, construiu ao longo dos anos uma atuação como comunicador, apresentador e produtor de conteúdo.

Foi principalmente na internet que Teruel passou a reunir uma audiência de grandes proporções. Seus vídeos focam, em geral, em motivação e desenvolvimento pessoal. Ele fala sobre dificuldades do cotidiano, relacionamentos, casamento, dinheiro, autoestima e espiritualidade, muitas vezes recorrendo a orações e referências bíblicas.

Parte do conteúdo é direcionada especificamente a casais. Teruel publica conselhos sobre casamento, reconciliação, crises no relacionamento e convivência.

Com 44,2 milhões de seguidores, Teruel aparece à frente de políticos com trajetórias muito mais longas. No levantamento citado por Lauro Jardim, Bolsonaro aparece em primeiro, com 67,2 milhões, seguido por Teruel, com 44,2 milhões; Nikolas Ferreira (PL-MG) tem 41,8 milhões e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 37,9 milhões. O levantamento considera Instagram, X, YouTube, TikTok e Facebook.

Politicamente, a posição de Teruel também é menos definida nas redes do que a de outros parlamentares com grandes audiências. Em entrevista ao GLOBO, ele disse que declarou apoio a Lula na eleição presidencial de 2022. Para 2026, afirmou que ainda não decidiu quem apoiará e que pretende seguir a orientação do MDB.

Embora sua audiência seja maior que a de praticamente todos os políticos brasileiros, ele afirma que não pretende transformar suas redes em um canal prioritariamente político. Também diz não ter planos de disputar um cargo maior.

— Não tem pretensões maiores, não. Se eu tiver que doar mais tempo para a política, aí eu perco o tempo que eu já estou tendo para a evangelização — afirmou.

Na Câmara, Teruel está em seu primeiro mandato. Para ele, o cargo já oferece espaço suficiente para o trabalho político e social que pretende desenvolver. O restante do tempo é dividido com a atividade de evangelização e comunicação.

O mandato, no entanto, também trouxe controvérsias. Uma das principais envolve a utilização de emendas parlamentares. Em 2025, uma reportagem do portal Metrópoles mostrou que R$ 2,2 milhões dos R$ 11 milhões em emendas destinadas por Teruel à Prefeitura de Barueri foram utilizados no recapeamento de ruas do Residencial Tamboré 1, condomínio de luxo onde o deputado mora.

A coincidência provocou questionamentos sobre a destinação do dinheiro público. O deputado afirmou que não indicou o condomínio como destino específico da verba e que a definição das ruas a serem beneficiadas coube à prefeitura. O município, por sua vez, sustentou que as vias são públicas e que o serviço foi realizado seguindo critérios técnicos.

Questionado se faria novamente a mesma emenda, o parlamentar explicou que continuaria destinando recursos para Barueri, município onde teve votação expressiva, e que não tem controle sobre quais locais seriam escolhidos pelo Executivo para receber as obras.

— Eu faria emendas porque eu tive uma boa votação aqui em Barueri. Eu mandei emendas para a prefeitura, mas eu não tive controle, não tive informação de onde seria esse problema. Não tem como a gente ter esse controle, a gente não pode mandar no Executivo — afirmou.

Teruel também rejeita a avaliação de que o episódio tenha provocado um dano significativo à sua imagem. Segundo ele, as pessoas que acompanham seu trabalho conhecem sua trajetória e sabem de sua atuação.

O episódio ganhou ainda mais repercussão depois de uma discussão pública envolvendo Teruel e a cantora Simone Mendes, que também mora no condomínio. O deputado havia publicado um vídeo relacionado ao cachorro da cantora, que havia escapado de casa. O marido de Simone, Kaká Diniz, respondeu à publicação e criticou Teruel. A troca de acusações acabou levando à maior exposição do fato de que o deputado havia destinado recursos para obras no local.

Teruel também destinou R$ 2 milhões para a construção de moradias em Elias Fausto, no interior paulista. O projeto entrou no radar de órgãos de controle depois de problemas registrados nas casas construídas.

Por enquanto, Teruel pretende manter a divisão que o levou até aqui: rádio e grupos de WhatsApp para a atividade política e redes sociais para a evangelização. Candidato à reeleição, Teruel agora busca seu segundo mandato.

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