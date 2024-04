Evento de Lula em Minas tem presença de quatro pré-candidatos à prefeitura de BH

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta sexta-feira em Belo Horizonte, onde participa da inauguração da planta de produção da empresa Biomm em Nova Lima, região metropolitana da capital. No evento que marca o retorno da produção de insulina no país, comparecem quatro pré-candidatos à prefeitura que pleiteiam seu apoio: o prefeito, Fuad Noman, postulante à reeleição, os deputados federais Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT) e a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL).

Em setembro do ano passado, Correia foi lançado como o “candidato de Lula”, mas os demais seguem pleiteando o apoio do presidente. O deputado petista tenta costurar uma aliança com seus adversários para formar uma frente ampla de esquerda na capital mineira. Nos bastidores, contudo, esse cenário é considerado pouco viável.

"Acho possível chegarmos a um acordo" disse ele ao Globo.

Assim como Rogério Correia, o prefeito Fuad Noman tem tentando unir as candidaturas da esquerda ao seu redor, mas enfrenta duras críticas dos possíveis adversários nas urnas. Na semana passada, em entrevista ao jornal "O Tempo", o prefeito reconheceu que não deve ter Lula em seu palanque, ao menos no primeiro turno.

"Eu tive várias conversas com o PT e com os ministros do governo Lula sobre obras para Belo Horizonte e investimentos, mas nunca falamos sobre campanha. Mesmo porque o lançamento da pré-campanha aconteceu aqui, quando a presidente do PT veio e não tivemos nenhum contato a respeito disso. Eu entendo isso com muita naturalidade, um partido como o PT é natural que tenha um candidato" afirmou o prefeito.

Os políticos enfrentarão ainda dois outros nomes das urnas. Uma das duas primeiras deputadas federais transexuais eleitas no país, Duda Salabert recebeu mais de 208 mil votos nas eleições de 2022.

Por sua vez, Bella Gonçalves é a única deputada estadual assumidamente LGBTQIA+. Futura adversária de Duda nas urnas, as duas foram vereadoras de Belo Horizonte na mesma época. Juntas, as políticas rivalizaram com a extrema-direita, à época representada pelo hoje deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Esses embates as projetaram no estado.

