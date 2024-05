A- A+

RECURSOS Evento do 1º de maio em que Lula pediu votos a Boulos teve patrocínio da Petrobras Festival Cultura e Direitos recebeu R$ 3 milhões da estatal para evento na capital paulista e em outras 19 cidades do estado

O evento do 1º de maio em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos a Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, foi financiado em parte com recursos captados pela Lei Rouanet, de acordo com informações do Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), vinculado ao Ministério da Cultura. O encontro ainda foi patrocinado pela Petrobras, que destinou R$ 3 milhões às atividades.

O compromisso desta quarta-feira reuniu representantes de centrais sindicais, petistas e aliados na Neo Química Arena, em São Paulo, integrando uma série de shows realizados pelo país para marcar as comemorações do dia do trabalho.

O Festival Cultura e Direitos, como ficou conhecido, teve a atividade musical coordenada pela produtora Veredas Gestão Cultural, que tentou captar cerca de R$ 6,3 milhões via Lei Rouanet para a realização do evento em São Paulo, que contou com a participação de Lula, e em outras 19 cidades paulistas.

No entanto, apenas conseguiram o apoio de um "incentivador", uma faculdade particular de medicina do Rio de Janeiro, que contribuiu com R$ 250 mil para a realização do evento. Conforme consta no Salic, o objetivo da captação era "realizar um grande show de samba na cidade de São Paulo" e espetáculos regionais em outras 19 cidades. Na proposta, eles ainda pediam recursos para exposição de produtos da economia criativa e apresentações de artes cênicas.

Materiais de convite também mostravam a Petrobras como principal patrocinadora do evento, iniciado no dia 1º de maio e com duração até o final do mês. A estatal destinou R$ 3 milhões para a atividade através do edital divulgado pelo Programa Petrobras Cultural para captação de recursos no eixo de Festivais e Festas Populares, e informou que "todas as etapas exigidas para aprovação do projeto foram respeitadas". De acordo com a petroleira, o fomento busca "reforçar sua imagem como apoiadora da cultura brasileira".

O Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria) foi outro patrocinador do ato do 1º de Maio. Ao portal Poder 360, não informou a quantia destinada no patrocínio e informou, em nota, que não apoia eventos político-partidários. Eles também não quiseram comentar a fala de Lula em apoio a Boulos durante o evento.

Lula pede votos a Boulos

Durante o evento com patrocínio da Petrobras e amparo pela Lei Rouanet, Lula teceu elogios a Boulos, que concorre à Prefeitura de São Paulo com o apoio do PT, e pediu votos ao psolista, prática vedada pela legislação eleitoral. Pela lei, a campanha eleitoral deve começar no dia 16 de agosto, com as candidaturas referendadas pelos partidos.

Na ocasião, o petista pediu que o público votasse em Boulos na eleição municipal de outubro, falando que ele vai enfrentar "três adversários" na eleição: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

— E, por isso, quero dizer: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, 94, 98, 2002, 2006 e 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo — afirmou o presidente.

