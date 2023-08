A- A+

Brasil Evento do Republicanos em MG tem vaias a deputado do PT e discurso anti-Lula Reginaldo Lopes (PT-MG) foi defendido por Cleitinho; anteriormente, o senador foi aplaudido ao pregar que os representantes da sigla que almeja cargos federais deixem o quadro

Em meio às negociações do Republicanos com o presidente Lula (PT), a posse da nova executiva estadual do partido em Minas Gerais teve vaias ao deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e discurso do senador Cleitinho (Republicanos-MG) contra a entrada da sigla no governo. O evento ocorreu na noite desta segunda-feira em Belo Horizonte, capital mineira.

Durante a fala, o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trouxe o tema para o evento.

"Hoje é perguntar se o Republicanos será base do governo atual e ai me perguntam "você vai aliar o Lula?". Eu não vou. As pautas do Republicanos são liberdade e economia e a gente sabe que esse governo não pauta nada disso. Eu quero deixar bem claro que eu não vou sair do partido, quem tem que sair é quem ta se aliando a eles" disse Cleitinho.

Em seguida, o senador afirmou que não vê problemas em procurar o governo federal para buscar recursos ao estado, o que em sua visão se diferencia de pedir cargos e ser aliado.

Neste momento, Reginaldo Lopes começou a ser vaiado pelos presentes:

"Pessoal, com todo respeito. Não vamos fazer isso não porque ele está tendo a educação de estar aqui. Está aqui nosso deputado federal, vem cá. Tudo que for para o povo, eu jamais vou atrapalhar, você pode contar comigo" disse o parlamentar.

O deputado do PT recebeu cumprimentos do presidente nacional da sigla Marcos Pereira:

"Reginaldo Lopes seja bem-vindo aqui porque mesmo que as nossas ideias sejam diferentes, vamos brigar nas ideias, jamais entre pessoas."

Além de nomes do Republicanos, a posse contou com a presença do governador Romeu Zema (NOVO). No início do evento, Cleitinho brincou sobre uma possível filiação de Zema ao Republicanos: "Se quiser, fique à vontade".

O governador foi o último a discursar. Em sua fala, o chefe do Executivo mineiro falou sobre sua estratégia de postar frases motivacionais nas redes sociais. Recentemente, a postagem de citações atribuídas ao ditador fascista Benito Mussolini e ao guru bolsonarista Olavo de Carvalho foram alvo de repúdio.

"Quem me acompanha sabe que todos os dias publico frases. Uma frase que diz muito sobre essa noite é um provérbio africano que diz o seguinte "sozinho, vou mais depressa. Mas juntos iremos mais longe".

