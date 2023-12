A- A+

BRASÍLIA "Eventuais manifestações estarão sob controle", diz secretário de Segurança do DF sobre 8 de janeiro Reunião entre o governo do DFe e os órgãos federais para tratar sobre a segurança do evento ocorreu nesta terça-feira

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, afirmou que eventuais manifestações no próximo dia 8 de janeiro — quando se completa um ano dos ataques golpistas em Brasília — estarão sob controle e negou a existência de qualquer sinal preocupante até o momento. A declaração ocorre a menos de duas semanas da realização de um evento na capital federal que vai marcar o período transcorrido desde que extremistas depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

— Já temos nos reunido para organizar a segurança do dia 8 com bastante antecedência (...) Estamos certos de que estará bem organizado e eventuais manifestações estarão sob controle — afirmou Avelar ao jornal Folha de S. Paulo.

A primeira reunião entre o governo do DF e os órgãos federais para tratar sobre a segurança do evento ocorreu na manhã desta terça-feira. O STF já condenou 25 pessoas por participação nos atos de janeiro de 2023, com penas que vão a até 17 anos de prisão.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, o governo organiza uma operação com monitoramento diário para investigar a eventual chegada de manifestantes antidemocráticos para o 8 de janeiro. O número dois da pasta disse, porém, que não há nenhuma informação concreta sobre “atos agressivos”.

— Manifestações políticas são bem-vindas e fazem bem à democracia, mas por precaução nós já estamos preparando uma operação de segurança exemplar, porque vamos ter os presidentes dos Três Poderes constituídos e governadores — afirmou Cappelli em entrevista à Globo News, referindo-se à solenidade prevista para a data.

Capelli aponta que o objetivo da cerimônia deste ano é de celebração democrática, “para festejar o fortalecimento da democracia brasileira após aqueles atos inaceitáveis”. A data terá um sistema de “monitoramento compartilhado” e contará com a presença dos presidentes dos Três Poderes e de governadores.

— O monitoramento é diário e compartilhado, com PF (Polícia Federal), Secretaria Nacional de Justiça, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A mudança é que hoje nós temos um secretário (de Segurança Pública do Distrito Federal) que é delegado respeitado e que trabalha em absoluta cooperação. Não temos mais um secretário de Segurança Pública do DF ligado diretamente com o golpismo — declarou Cappelli, lembrando as acusações contra Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro que passou cerca de quatro meses atrás das grades por suspeita de conivência com os ataques.

Veja também

Cláudio Humberto Senadores empregam como grandes empresas; confira a coluna desta terça-feira (26)