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Eleições 2026 Eventual impugnação de Renan Santos pode ser benéfica para Cury, aponta CEO da Paraná Pesquisas Analista aponta Augusto Cury como possível beneficiado e cita reflexos na disputa pelo Senado

O CEO da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, avaliou que uma eventual confirmação pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da impugnação da candidatura de Renan Santos (Missão) deve ter um impacto baixo no pleito como um todo, mas pode ser benéfica para o candidato Augusto Cury (Avante), que tem crescido nas pesquisas.

"Não vejo nenhum dos candidatos sendo muito beneficiados, caso essa decisão do TSE seja mantida", disse Hidalgo durante participação em painel sobre pesquisas eleitorais no Macro Day do BTG Pactual nesta segunda-feira (31). "Mas, se pegarmos esses pontinhos que o Renan tem, caso você confirme isso a impugnação, eu diria que o grande beneficiário pode ser o Augusto Cury, em cima desses pontinhos que ele tem", emendou.

O TSE suspendeu cautelarmente a campanha de Renan Santos (Missão) após identificar irregularidades no registro de perfis usados pela chapa nas redes sociais. Uma decisão do ministro Dias Toffoli suspendeu a realização de propaganda eleitoral por meio de qualquer meio eletrônico pelo candidato e o impediu de participar de debates.

Ainda segundo Hidalgo, um outro possível impacto da saída de Renan da disputa poderia se dar sobre a disputa no Senado. Isso porque a eventual impugnação do candidato reforçaria uma discussão "antissistema" contra instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE.

"Começou um movimento antissistema, contra TSE e STF. Então, eu acho que isso dá discurso para as campanhas de Senado", observou Hidalgo, já que é na Casa Alta do Congresso que pode-se dar aval para impeachment de ministros do Supremo.

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