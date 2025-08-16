A- A+

Entrevista Everardo Maciel, xerife da Receita Federal na era FHC, no podcast da próxima terça-feira (19) Ele, que já foi também secretário da Fazenda de Pernambuco, vai abordar temas como os efeitos do tarifaço americano de 50% na economia brasileira

Meu podcast ‘Direto de Brasília’, em parceria com a Folha de Pernambuco, traz, na próxima terça-feira (19), o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel. Na era FHC, Everardo se destacou como um dos mais eficientes integrantes da equipe econômica e, hoje, é um crítico implacável da política econômica de Lula.

Everardo, que já foi também secretário da Fazenda de Pernambuco, vai abordar temas mais amplos, como os efeitos do tarifaço americano de 50% na economia brasileira, a proposta de reforma tributária e a discussão da taxação das grandes fortunas.

Natural de Pesqueira, Everardo é engenheiro com especialização em geologia. Fez pós-graduação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Exerceu diversos postos na administração pública como secretário de Fazenda em Pernambuco, de 1979 a 1982; secretário de Educação também em Pernambuco, em 1983; secretário-geral do Gabinete Civil da Presidência da República, em 1986; e secretário da Fazenda e Planejamento no Distrito Federal, de 1991 a 1994.

Esteve por oito anos à frente da Receita Federal a convite do ministro Pedro Malan, sendo a maior gestão ininterrupta na Instituição, na qual houve aumento expressivo da arrecadação e do número de declarantes a partir da informatização da entrega da Declaração do Imposto de Renda.

O podcast 'Direto de Brasília' vai ao ar das 18h às 19h

