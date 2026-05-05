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Trump e Lula Evitar sanções é um dos pontos prioritários na conversa entre Lula e Trump, diz Alckmin Governo americano segue com investigações contra Brasil por supostas práticas desleais de comércio

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira que evitar sanções será um dos pontos prioritários no encontro previsto para quinta-feira entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump.

Em entrevista à Globo News, Alckmin voltou a ressaltar a relação comercial superavitária que o Brasil tem com os Estados Unidos.

— Essa é uma preocupação, é um dos pontos prioritários da conversa, precisamos deixar muito claro para sociedade, opinião pública, e inclusive americanos, que o Brasil e os Estados Unidos tem comércio de superávit, dos dez produtos que eles mais exportam para nós, oito tem tarifa zero.

Outros temas econômicos fora da política tarifária americana também devem ser discutidos, como os minerais críticos.

— O presidente Lula tem colocado que não tem tema proibido, então vamos conversar, big techs, terras raras, data centers, política tarifária, não tarifária, tem uma agenda importante — completou.

Em fevereiro, o governo dos Estados Unidos convidou o Brasil a integrar uma nova coalizão internacional voltada ao fornecimento, à mineração e ao refino de minerais críticos. A proposta apresentada por Washington envolve parcerias para garantir o acesso a insumos como lítio, grafita, cobre, níquel e terras raras, além da criação de mecanismos de preço mínimo, com o objetivo.

A visita aos Estados Unidos foi marcada na semana passada em uma conversa por telefone entre os dois presidentes.

Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de 50% de Trump que atingia produtos brasileiros. Mas, dias depois da decisão, o presidente dos Estados Unidos fez questão de reafirmar que seu governo segue investigando o Brasil e a China por supostas práticas comerciais desleais.

Outro assunto que deve ser discutido é a possibilidade de os Estados Unidos classificarem as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. As autoridades brasileiras temem que a eventual classificação traga riscos à soberania nacional. Em março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou ao GLOBO que o governo americano considera facções criminosas brasileiras uma ameaça relevante à segurança regional.

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