Evitar sanções é um dos pontos prioritários na conversa entre Lula e Trump, diz Alckmin
Governo americano segue com investigações contra Brasil por supostas práticas desleais de comércio
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira que evitar sanções será um dos pontos prioritários no encontro previsto para quinta-feira entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump.
Em entrevista à Globo News, Alckmin voltou a ressaltar a relação comercial superavitária que o Brasil tem com os Estados Unidos.
— Essa é uma preocupação, é um dos pontos prioritários da conversa, precisamos deixar muito claro para sociedade, opinião pública, e inclusive americanos, que o Brasil e os Estados Unidos tem comércio de superávit, dos dez produtos que eles mais exportam para nós, oito tem tarifa zero.
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Outros temas econômicos fora da política tarifária americana também devem ser discutidos, como os minerais críticos.
— O presidente Lula tem colocado que não tem tema proibido, então vamos conversar, big techs, terras raras, data centers, política tarifária, não tarifária, tem uma agenda importante — completou.
Em fevereiro, o governo dos Estados Unidos convidou o Brasil a integrar uma nova coalizão internacional voltada ao fornecimento, à mineração e ao refino de minerais críticos. A proposta apresentada por Washington envolve parcerias para garantir o acesso a insumos como lítio, grafita, cobre, níquel e terras raras, além da criação de mecanismos de preço mínimo, com o objetivo.
A visita aos Estados Unidos foi marcada na semana passada em uma conversa por telefone entre os dois presidentes.
Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de 50% de Trump que atingia produtos brasileiros. Mas, dias depois da decisão, o presidente dos Estados Unidos fez questão de reafirmar que seu governo segue investigando o Brasil e a China por supostas práticas comerciais desleais.
Outro assunto que deve ser discutido é a possibilidade de os Estados Unidos classificarem as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. As autoridades brasileiras temem que a eventual classificação traga riscos à soberania nacional. Em março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou ao GLOBO que o governo americano considera facções criminosas brasileiras uma ameaça relevante à segurança regional.