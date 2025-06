Ex-amiga de Zambelli, Joice Hasselmann ironiza deputada licenciada e foragida nas redes sociais

A- A+

"Um brinde a você Carla Zambelli! Você merece... Ah se merece", publicou a ex-deputada Joice Hasselman em sua conta no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 5, tomando uma taça de champanhe.

O comentário foi feito após a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) ser incluída na lista de foragidos da Interpol. Zambelli foi condenada pelo Superior Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e perda do seu mandato, devido a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, ela deixou o País e estaria na Itália.

Joice Hasselmann e Carla Zambelli já foram amigas. Em 2018, ambas foram eleitas deputadas federais e compartilhavam um alinhamento com o então presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, em uma série de episódios hostis, como quando Joice chamou Zambelli de "burra" publicamente, ou quando Hasselmann ironizou a relação entre a deputada licenciada e o hacker Delgatti Neto, a boa relação entre as duas terminou.

Zambelli já acusou, anteriormente, Carla de ter prejudicado sua reputação junto a Bolsonaro, a acusando de usar drogas e ter feito abortos. Ao ser confrontada sobre o tema, Joice alegou que o ex-presidente a procurou para saber se Carla Zambelli atuava como garota de programa na Espanha.

Joice celebra situação em que Zambelli se encontra

A deputada licenciada Carla Zambelli partiu em viagem para os EUA e, depois, para a Itália na última terça-feira, 3. A deputada viajou com o intuito de evitar a pena de sua condenação

Apesar de estar em outro continente, Zambelli enfrenta uma série de represálias da justiça brasileira. Nesta quinta-feira, 5, a Câmara dos Deputados publicou a licença de Zambelli por 127 dias, o que significa que a deputada deixará de receber seu salário e será substituída pelo seu suplente, o deputado Coronel Tadeu (PL-SP).

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também emitiu ordem para a prisão da deputada licenciada. Atualmente, as redes sociais de Zambelli e sua família foram retiradas do ar e ela se encontra na lista de procurados da Interpol.

