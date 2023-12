Ex-assessor da família Bolsonaro se filia a partido cristão para concorrer a vereador em 2024

A- A+

O ex- assessor parlamentar Fabrício Queroz, que ganhou notoriedade após ser acusado de controlar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) para disputar a eleição de 2024 para vereador. A decisão foi divulgada pelo próprio Queiroz em suas redes sociais.

"2024 é logo ali! Precisamos ELEGER o máximo de candidatos de DIREITA , para combater esses demônios da esquerda que assombra nossas famílias. Deus, pátria , família", escreveu o ex-assessor.

A candidatura, no entanto, não deve contar com o apoio dos anti.gs aliados. Há dois meses, em entrevista para a revista Veja, o militar da reserva deixou claro sua insatisfação com Jair Bolsonaro e sua família. Na publicação, Queiroz afirmou que o clã o vê como um "leproso" e lamentou não ter recebido apoio a sua candidatura a deputado estadual na última eleição.

"Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os trai. (...) Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele vota eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente à minha candidatura, hoje eu seria deputado" afirmou o ex-assessor.

Na eleição de 2022, quando o ex- assessor disputou uma vaga de deputado estadual, a coluna de Ancelmo Gois mostrou que o boletim de urna onde Bolsonaro votou, na Vila Militar, não constava nenhum voto para o antigo amigo da família. Ao todo, Queiroz recebeu 6.701 votos. Ele era filiado ao PTB de Roberto Jefferson.

Veja também

HACKER PF faz buscas em casa de suspeito no Distrito Federal de invadir a rede social de primeira-dama