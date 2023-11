A- A+

brasil Ex-assessor de Cunha assume comando temporário do Ministério do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA) foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (30). Conforme a publicação do Diário Oficial da União, a saída do cargo foi um pedido do ministro. Em seu lugar, o governo Lula nomeou Carlos Henrique Menezes Sobral, de forma temporária, que já atuou como assessor do ex-deputado federal Eduardo Cunha e ocupou cargos de alto escalão do governo Bolsonaro.

Questionado, o Ministério do Turismo não informou ainda o motivo da saída de Sabino. Menezes Sobral foi nomeado para exercero cargo de ministro por apenas quaro dias. Sua nomeação foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Carlos Henrique Menezes Sobral já atuava no governo Lula, no Ministério do Turismo. Ele estava à frente da Secretaria de Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura.

Além de atuar como assessor especial do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, Sobral também ocupou cargos no alto escalão de Jair Bolsonaro. Em 2021, ele foi nomeado secretário-executivo da Secretaria de Governo, sendo subordinado apenas à então ministra Flávia Arruda.

Antes, Sobral também atuou como assessor especial do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e trabalhou no Ministério da Cidadania durante a gestão do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS).

